La fortuna de dinero que Wanda Nara le pidió a Susana Giménez para su entrevista: "En dólares"

Luego del conflicto con "La China" Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara le pidió una jugosa suma de dinero a Susana Giménez para aceptar una entrevista por Telefe. Cuál es la cifra.

Todo indica que Wanda Nara brindará su primera entrevista pública en la televisión para Susana Giménez y Telefe luego del escándalo que sacudió a la farándula argentina, con su marido Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez como protagonistas adicionales. Sin embargo, lo que todavía no había trascendido en los medios, era la fortuna exacta que la modelo de 34 años les pidió a la conductora y a las autoridades del canal para otorgarles el valioso testimonio en exclusiva.

Cora de Barbieri, panelista del programa Estamos a Tiempo por América TV, fue contundente y dio los detalles en el ciclo que comanda Leonardo "Leo" Montero: "Lo que querría Susana es entrevistar a Wanda luego de la reconciliación. Lo primero que hizo la diva fue enviarle a Wanda un ramo de flores muy importante a París, quien lo subió a sus redes sociales agradeciéndole por los consejos".

Más tarde, "Corita" fue directamente a la elevadísima cifra que la esposa, representante y madre de las dos hijas de Icardi habría solicitado para el tan requerido y ansiado mano a mano en la capital de Francia: "Lo que Wanda Nara pidió es que Susana Giménez viajara a París para que la entrevistara en la mansión que tiene. Y también habría pedido que le pagaran como caché una suma de 50 mil dólares por acceder a esa entrevista".

Por lo tanto, el monto ascendería a unos cinco millones de pesos argentinos al cambio oficial y sin contar los impuestos a la moneda estadounidense, aunque no ello no es todo de acuerdo con De Barbieri: "A eso sumale el viaje de Susana y los gastos que se realizan en ese viaje porque no para en cualquier hotel, sino en lugares importantes".

Como consecuencia del altísimo requerimiento económico por parte de la integrante del matrimonio con el futbolista de 28 años de PSG (París Saint-Germain), en Estamos a Tiempo aclararon que "todavía están viendo si se va a llevar a cabo esta entrevista por el costo y porque hoy en día que ya pasó todo, no se sabe si sirve en cuanto a audiencia".

Wanda Nara y Susana Giménez, cuando estuvieron juntas en Milán.

Por último, la periodista señaló que "en un momento, cuando Zaira Nara viajó con toda la familia hace algunas semanas a París, ellas se tomaron un fin de semana de hermanas y se fueron solas a Italia, y los maridos quedaron en Paris", mientras que "Leo" Montero acotó por su lado: "En defensa al tipo, que no conozco, si tu cuñado o concuñado te pide apoyo vos estás obligado por códigos, te pone en un compromiso".

La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

El viernes 22 de octubre de 2021, Telefe aprovechó el escándalo en la farándula argentina y volvió a emitir la entrevista que la diva le hizo a la empresaria en 2017 en Milán, cuando Icardi todavía jugaba en Inter de Italia. Allí, ambas recorrieron las calles de la ciudad, fueron a buscar al delantero al entrenamiento, comieron juntos un asado hecho por el rosarino en la casa del matrimonio mientras hablaron de la relación y viajaron en lujos vehículos, entre otras situaciones.