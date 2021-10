Susana Giménez pidió sumar a un invitado que generará tensión en la entrevista con Wanda Nara

Susana Giménez habría solicitado la presencia de un invitado en la entrevista con Wanda Nara que promete sumar mucha tensión, en caso de presentarse.

Susana Giménez habría pedido que a su entrevista con Wanda Nara en París se sume un invitado que promete generar mucha tensión en el ambiente. Así como la empresaria impuso una serie de condiciones para brindarle una nota en exclusiva a la diva para hablar del escándalo mediático que protagonizó en las últimas semanas, la conductora habría hecho lo propio con una inesperada solicitud que, de conseguirla, hará que la entrevista tenga un valor mucho mayor.

La noticia de que Wanda Nara le daría una entrevista exclusiva a Susana Giménez desde su hogar en París no sorprendió tanto, dado que las rubias tienen una buena relación desde hace tiempo. Pero lo que sí sorprendió en las últimas horas fue el pedido que habría hecho la conductora para llevar a cabo la entrevista. Primero se dieron a conocer una serie de exigencias que Wanda habría impuesto para realizar la nota, como un alto cachet en dólares y que la locación tiene que ser indefectiblemente en su mansión de París.

En medio del escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez, se supo que la empresaria está en un buen momento de su relación con su ex esposo, Maxi López, quien inclusive se ofreció a cuidar a sus hijos para que pudiera estar tranquila y tomar las decisiones que debía. Así como Wanda Nara impuso condiciones, Susana Giménez contraatacó y deslizó sus propios requisitos. Según reveló Pía Shaw en Los Ángeles de la Mañana, la diva de los teléfonos pidió que Maxi López también esté presente en la entrevista y dé su propia versión de los hechos.

Todavía no hay información sobre si Wanda Nara aceptó el pedido, o si el propio ex futbolista aceptará la propuesta, o inclusive si comunicará sus propias exigencias. "Están todos locos, es re tóxico", opinó Ángel de Brito después de escuchar la primicia que tiró su angelita, mientras Yanina Latorre aseguraba que Icardi "odia" al ex marido de Wanda. De confirmarse, sin dudas será una de las notas del año, con Wanda, Mauro Icardi y Maxi López en pantalla.

Mauro Icardi habría intentado seducir a otra famosa

De acuerdo con lo que comunicó Paparazzi, habría intentado seducir a Rocío Guirao Díaz, la modelo de 37 años que tiene casi dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@rocioguiraodiaz). "Esto confirma que él es un verdadero depredador, lo hizo sin que Wanda Nara se diera cuenta", escribieron en el ya mencionado portal.