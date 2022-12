La familia de Coti, de Gran Hermano, apuntó contra Lucila La Tora: "Estamos decepcionados"

Lucila "La Tora" hizo un polémico posteo contra Coti Romero y la familia de la joven saltó en su defensa.

La familia de Coti Romero, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), publicó un furioso comunicado a través de las redes sociales contra Lucila "La Tora" por un polémico posteo sobre su hija.

Coti se convirtió en una de las más odiadas de la casa debido a sus estrategias, sus mentiras y sus traiciones hacia sus compañeros. Muchos de los que están afuera de la casa, como "La Tora", apuntaron contra la joven correntina en sus redes sociales.

La familia de Constanza no dejó pasar la situación y compartió un descargo en sus redes. "Hemos tenido que ver cómo participantes estos días han subido capturas a sus Instagram de imágenes editadas y deformadas de Coti burlándose de su aspecto físico", comienza el texto publicado en la cuenta de Instagram de Coti.



"Estamos sumamente decepcionados de que no les importe nada con tal de meterse nuevamente en esa casa, repito, pueden estar o no de acuerdo con su juego, pero hay límites que no deberían pasarse", sigue el texto. "Nosotros, su familia y amigos, seguiremos compartiendo las muestras de cariño porque en definitiva es lo que a mi hermana le va interesar cuando salga del juego, rodearse de gente que la valoró como jugadora y no intentó juzgarla como persona. Te queremos Coty", cierra.

Historia de Instagram subida por la familia de Coti Romero.

Qué decía el posteo publicado por Lucila "La Tora" sobre Coti Romero

Lucila "La Tora" no manifestó ninguna opinión sobre Coti Romero en sus redes sociales. Lo único que hizo fue compartir un meme en el que aparece la joven correntina junto al texto: "Yo no podría decir quién quiero que entre, pero lo necesito decir: hay que hacer campaña para que entren Daniela y Lucila". El detalle que le molestó a la familia de Coti es que aquella imagen no refleja el cuerpo real de la joven, sino que fue retocada a propósito para hacerla lucir con sobrepeso como un intento por agredirla.

Coti Romero rompió las reglas de Gran Hermano y fue sancionada

Recientemente, la producción de Gran Hermano sancionó a Coti Romero por haber infringido una de las reglas más importantes de la casa. Resulta que una persona tiró una pelota de papel desde la parte exterior de la casa con el mensaje: "Coti, Martina es la única de afuera que te quiere ayudar a sacar a J.".

Gran Hermano les había advertido en reiteradas ocasiones que tenían terminantemente prohibido agarrar los mensajes que la gente les tira desde afuera, pero la joven de 21 años hizo oídos sordos y lo leyó igual. La producción no dejó pasar esto y, como penitencia, le prohibieron votar aquella misma noche y le quitaron la posibilidad de elegir qué participante quería que reingresara a la casa.