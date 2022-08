La explosiva frase de Nancy Pazos por su breve reemplazo: "Inventen lo que quieran"

Nancy Pazos explotó contra Telefe después de la polémica por su breve reemplazo a Georgina Barbarossa.

Nancy Pazos disparó una explosiva frase luego de la polémica por su brevísimo reemplazo al frente de A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina en Telefe. "Inventen lo que quieran", comentó la periodista, que también enfrenta rumores de mala relación con su compañero de ciclo Lío Pecoraro.

Pese a que A la Barbarossa logró asentarse en las mañanas de Telefe, el ciclo que conduce la subcampeona de la segunda temporada de MasterChef Celebrity no atraviesa su mejor momento. En medio de rumores de peleas y mala relación entre algunos de sus integrantes, a las especulaciones se sumó una inesperada serie de ausencias de Georgina Barbarossa al ciclo.

Quien tomó la posta al frente del programa fue Nancy Pazos, panelista en el magazine de Telefe. Pero su suplencia duró solo 48 hs, ya que desde el canal de ViacomCBS decidieron que Vero Lozano asumiera la labor de Barbarossa. "El lunes y el martes hice la conducción. Después se confirmó que lo de Georgina no era por 48 horas, que era algo más largo, y el canal decidió buscar a una conductora, como tiene que ser. En este caso, Vero Lozano", resumió Nancy Pazos en diálogo con un cronista de Socios del espectáculo.

"¿Vos sos conductora?", le preguntó el periodista del ciclo de El Trece. Lejos de achicarse, Nancy Pazos fue lapidaria con la señal de aire: "No para Telefe. Yo puedo conducir un programa de radio. Yo soy muy picante". En ese sentido también reconoció que no aspira a ser presentadora en el canal de las pelotitas ya que no le da el physique du rol.

Nancy Pazos habló de los rumores de enfrentamiento con Lío Pecoraro

Lío Pecoraro y Nancy Pazos enfrentan rumores de mala relación desde que A la Barbarossa comenzó en la pantalla de Telefe. Fogoneado inclusive por ellos mismos por las constantes chicanas que se lanzan al aire. "Con Lío me mato de la risa. Es para que ustedes coman", aseguró la periodista ante la consulta de Socios del espectáculo.

También se rumoreó que Pecoraro habría pedido por contrato que ante las ausencias de Barbarossa fuera él quien quedara a cargo del programa, algo que no sucedió. En ese sentido, Pazos descartó que a su compañero le haya molestado que fuera ella la que reemplazó a la conductora: "El lunes, cuando tuvimos el problema con Georgina, no hubo ninguna diferencia. Lio no dijo ni una palabra… Inventen lo que quieran. Con Lío jugamos".