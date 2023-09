La escalofriante situación que Lali Espósito vivió con un fan: "Orden de restricción"

Lali Espósito recordó el terrorífico momento que vivió con un fanático años atrás.

Lali Espósito es una cantante, compositora y actriz de 31 años que comenzó su trayectoria en la industria del espectáculo cuando era apenas una niña, en la tira infantil de Cris Morena, Rincón de Luz. Desde entonces, su carrera artística no paró de crecer, y al día de hoy, le dedica sus días enteros a la música. Sin embargo, la contracara de su éxito profesional son las situaciones que vive a diario como consecuencia de la fama. En las últimas horas, dio a conocer la terrorífica situación que vivió con un fanático.

La intérprete de Obsesión estuvo como invitada en el podcast Poderosas, en México, y en medio de una larga conversación, relató el insólito episodio que vivió años atrás con un desconocido. El hecho ocurrió cuando era una adolescente y estaba atravesando un momento de una gran exposición, mientras grababa la tira Casi Ángeles.

Lali explicó que en aquel entonces, era normal que los fanáticos los esperaran en la puerta del estudio para saludarlos. Sin embargo, un día ocurrió algo diferente. "Un día me acuerdo que llego y todo el mundo estaba como ‘cuidado que hay un chico’. Yo no medía el factor de peligro, podía ser medio loco, pero siempre había amor, era el fan que te quería abrazar, esto de la seguridad no existía”, comenzó diciendo.

Horas después, la situación se complicó. “Esa madrugada alguien se había metido en los estudios por los techos y escribió con aerosol en todas las escenografías: ‘Lali sos mía’, ‘Lali te amo’. Salimos con mi compañeros para ver qué pasaba y había un chico en el piso, siendo agarrado por la seguridad", continuó Espósito. Cuando vio al joven tirado en el piso, notó que tenía su cara tatuada en la espalda.

En tanto, aseguró que "hubo una orden de restricción, policía y denuncias". "A mí me habían dado una foto del chico por si lo veía y que no pare a sacarme fotos. Siendo adolescente yo decía ‘¿qué es esto?’. Lo que a mí me pasa es que muchas veces excedía a mi familia porque nadie está preparado para algo así. Yo creo que a estas alturas ya pasaron muchos años. No sé si sigo tatuada en su espalda, nunca más lo volví a ver”, finalizó.

Lali Espósito reveló por qué sigue soltera y sorprendió a todos

Semanas atrás, Lali había grabado un divertido video que compartió en sus redes sociales, explicándoles a sus seguidores por qué todavía sigue soltera. "Quiero aclarar cosas porque a veces veo en las redes comentarios como ‘¿por qué Lali está soltera? ¿Por qué elige estar soltera?'. Mucho se dice del amor libre, mucho se dice que tengo el corazón roto por tal persona, o hay gente que cree que al ser bisexual no podés estar de novio porque no te podés decidir", comenzó en su descargo.

Luego, terminó con la intriga y reveló la verdadera razón de esta decisión: "No estoy de novia porque hay algo que está siendo primordial, desde hace un tiempo a esta parte para mí, para imaginar quizás un tipo de vínculo con alguien. Pero hay una exigencia... Hay gente que prioriza ‘quiero que sea buena gente’. Lógico. Está bien. Otros priorizan ‘que esté re bueno’. Sobre gustos... Pero yo ¡quiero que sea chef profesional!", cerró, con humor.