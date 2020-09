La pandemia por COVID-19 sigue complicándose a lo largo del mundo. Desde que se inició, a principios de este año, ya se suman mas de 31 millones de personas afectadas (7 millones casos activos) y 974 mil fallecidas. En Argentina, las cifras no paran de subir: 652 mil infectados y 13.952 muertos. A pesar de las peligrosas cifras, algunos comunicadores buscan instalar que el problema es la cuarentena. Y Alejandro Fantino buscó demostrarlo a través de redes sociales.

Este martes, en Fantino a la Tarde por América TV, el conductor dialogó con Omar Sued, el infectólogo que asesora al Gobierno Nacional ante la fuerte crisis sanitaria. Durante toda la charla, el experto le dejó en claro, en reiteradas ocasiones, que para frenar esta gran suba de casos la única solución es volver a la Fase 1.

Fantino no se mostró de acuerdo con su punto de vista y le consultó a sus compañeros sobre si volverían a aislarse remarcando las dificultades que esto conllevaría. Por esta razón, el periodista decidió lanzar una encuesta en redes sociales preguntando si la gente estaría dispuesta a esto, al menos, durante 15 días.

"Con información imprecisa, manejan de otra manera la situación. La información es poder", disparó muy crítico quejándose de la demora en la carga de datos. Ante la consulta de si Alberto Fernández apretara el "botón rojo", el resultado varió: en un primer momento, el 66% votó que no y el 34% restante se mostró de acuerdo pero luego la respuesta positiva se acercó con el 45%.

Cuando los resultados no mostraron lo que esperaba, decidió atacar a distintos intendentes y explicó el porqué del voto de la gente. "Empiezan a faltar camas. Nosotros estamos acá, en Buenos Aires, y tengo la clínica a 150 mts. Si voy, me internan, me dan un respirador a mí y a cualquier otro con Swiss Medical, acá te atienden", disparó.

Al mismo tiempo, volvió a cargar contra los dirigentes políticos. "Como nadie, o pocos, recorren el interior profundo... No es Venado Tuerto, no es Rafaela. Es Formosa, Pampa del Infierno, esos pueblos como el Rabón. ¿Alguien sabe a dónde queda? Te salvan acá pero bajemos de la nube de pedo. Te pasa en el interior y te morís", sentenció duramente.