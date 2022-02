La dura decisión de la ex de Paulo Londra, Rocío Moreno, a días de dar a luz

Rocío Moreno, expareja de Paulo Londra, tuvo que tomar una difícil decisión a pocos días de dar a luz a su segunda hija, en medio del escándalo judicial.

Paulo Londra fue demandado por su expareja, Rocío Moreno, para recibir una “compensación económica” por todo el tiempo de su vida que le dedicó al cantante acompañándolo y cuidando de su hija en común llamada Isabella, de 2 años. Ahora, está a punto de dar a luz a su segunda hija y pidió que Londra no esté en el parto.

Así lo contó la abogada de Rocío, Ana Rosenfeld, quien explicó que la joven de 23 años busca una compensación económica “por su dedicación al cantante y a sus dos hijas” tras haber tenido que abandonar sus estudios para acompañarlo en su carrera. Además, busca adelantar la fecha de audiencia para antes de su parto, que está programada para el próximo 27 de febrero.

Rosenfeld también agregó que los médicos le recomendaron a Rocío que Londra no estuviese presente en el parto, probablemente para evitarle una situación de nervios y estrés por todo el tema legal. En este sentido, aseguró que la joven “no transitó un embarazo que le permitan estar tranquila como necesita cualquier mujer en este momento”.

Rosenfeld explicó que la familia de Londra maltrataba a Rocío y que por esta razón decidió dejar la casa en donde vivía con él y llevarse “un colchón viejo” a la casa de su mamá para vivir con ella durante sus últimas semanas de embarazo. “Ya no puede vivir en la casa donde vive. La familia de él la maltrata. La pelea ya es violenta porque estamos ante una mujer que está a punto de dar a luz”, declaró en Intrusos.

Con respecto a la demanda, Rocío busca una compensación por haberlo acompañado de gira durante tanto tiempo y haberse hecho cargo sola de sus hijas. “Rocío suponía cuánto ganaba Paulo, pero es mucho más”, destacó la abogada, y agregó que este dinero le corresponde por “la compra de alimentos, el derecho a la vivienda, mudarse de la casa de Paulo, tener un techo propio y afrontar todas las obligaciones”.

El conflicto entre Paulo Londra, Ovy On The Drums y Kristoman

En 2020, Paulo Londra decidió separarse del productor colombiano Ovy On The Drums y de Kristoman, el líder del sello discográfico Big Ligas. A través de una carta pública, reveló que fue “engañado e intimidado” por ambos. “Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos ‘Big Ligas’, porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar”, comienza el comunicado. Un día, le hicieron firmar unas fotocopias sin decirle que era un contrato “difícil de entender hasta para un abogado”.

De acuerdo con la explicación de Londra, Ovy y Kristoman se quedaron con los créditos por sus canciones y perdió su autonomía sobre su carrera. “Entregué canciones y videos a tiempo, y luego Ovy diciéndome de cuánta autoría le daríamos a Kristo, y yo sin entender por qué darle autoría de una canción en la cual yo escribía y Ovy hacía la música. Siempre querían aparecer en los vídeos, siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada. Ellos se ponían delante mío y recibían todo de otros artistas otras propuestas y a mí nada me llegaba ni me enteraba o solo me enteraba lo que ellos querían, fue muy frustrante”, cerró.