La dura confesión de Soledad Pastorutti tras el fin de La Voz Argentina: "Por qué ocultarlo"

Luego del final de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti compartió el cambio que decidió realizar para sentirse mejor en su manera de vivir.

Soledad "La Sole" Pastorutti hizo una brutal confesión que causó revuelo en la farándula argentina. Luego de su participación como jurado de La Voz Argentina, reality exitoso de Telefe, la cantante comentó que decidió hacer un cambio personal para sentirse mejor en su día a día.

En su visita a Luzu TV, programa conducido por Nico Occhiato, "La Sole" se refirió a la forma de vestir que adoptó como artista de folclore y a las críticas que recibió durante gran parte de su carrera. "Lo tomo como una revolución: parecía una artista del folclore no podía tener nada que ver con lo estético. La mujer que empezó a creer más en la mujer, ¿no? Y a entender que si soy esto, no tengo por qué ocultarlo". Y agregó: "Clavate el poncho encima y no importa".

Consciente de que su vestuario siempre fue en contra de los parámetros del género musical en el que está, la santafesina señaló: "A mí me gusta pensar en el vestuario: siento que un show se arma desde un montón de lugares, son muchas piezas, y que el folklore a veces parecía correr con una desventaja porque parecía no ser aceptado eso". Asimismo, consideró que "hay que preocuparse por la estética. Yo sí creo que el folclorista tiene que preocuparse por eso".

Finalmente, "La Sole" se mostró muy a gusto con el apoyo que recibe por parte de los espectadores: "La verdad es que yo estoy muy contenta con esa respuesta de la gente, que también es parte de una búsqueda, de una evolución".

Soledad Pastorutti y el radical cambio que hizo en su vestimenta.

Soledad Pastorutti reveló el insólito motivo por el que discute con su pareja

Soleda Pastorutti dialogó con Teleshow y abrió su corazón con respecto a varias situaciones de su vida personal, su trabajo, su rol como mamá y la lucha por dedicarse a la música. Precisamente, "La Sole" hizo especial énfasis en el gran amor y dedicación que tiene por el trabajo, motivo que la lleva a discutir con su esposo bastante seguido. "Es difícil separar los roles cuando además vivimos juntos, y los dos queremos que nos vaya bien", empezó por explicar.

En ese sentido, la periodista le consultó a Pastorutti si solían discutir más por lo personal o lo profesional, y la cantante fue contundente. "Se mezcla todo. Él en ese sentido es muy inteligente: es un tipo que en casa habla poco de trabajo. Yo no lo puedo cortar. Pero él, calla", explicó la cantante reconociendo "la culpa".

Más allá de que suele discutir con su pareja, "La Sole" confesó que nunca podría dejar de lado su pasión por el trabajo: "Esta es mi vida, mi pasión". Además, sumó: "Mis hijas algún día me van a reprochar un poco eso de estar tan pendiente de mis trabajos las 24 horas del día. Creo que con los años me van a entender, pero es que no puedo".

Por último, la cantante hizo una fuerte crítica al rol social que se les da a las mujeres que son madres y eligen dedicarle la mayoría de su tiempo al trabajo. "Es difícil formar una familia y además, tener una carrera artística. Parece que en este medio no es compatible una cosa con la otra, que en alguna tenés que ser un desastre", determinó "La Sole" contundente.