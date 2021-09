La dura advertencia de Dolli Irigoyen a Belén de Bake Off: "Va a ser un desastre"

Dolli Irigoyen, jurada de Bake Off Argentina, le advirtió a Belén qué cosas tenía que mejorar en su torta para no terminar llorando como la vez anterior.

Dolli Irigoyen, jurada de Bake Off Argentina, y María Belén Pérez, participante del reality.

María Belén Pérez, participante de Bake Off Argentina y docente de 31 años, fue eliminada hoy del programa. En sus presentaciones anteriores, Belén había cometido algunos errores en sus tortas y justo hoy, antes de la eliminatoria, Dolli Irigoyen, una de las personas del jurado más exigentes, le dio una gran advertencia.

El desafío del día fue hacer una torta hecha con al menos 24 cupcakes: con dos sabores de muffins diferentes y dos sabores distintos. “Es muy importante que la elección de sabores sea acorde al diseño que van a elegir”, explicó Paula Chaves, la conductora. Dolli les aconsejó que sean muy prolijos y que aprovechen bien el espacio. “No son cupcakes amontonados”, aclaró Betular mientras mostraba el ejemplo que dio Paula: un árbol, perfectamente diseñado con muchos cupcakes.

“Quiero rellenar los cupcakes, pero bueno, se termina el tiempo. Este es mi momento de crisis”, expresó Belén. “Belén, te vi rellenando con el dedito y ya ibas a poner en el horno”, la retó Dolli. Al mirar los cupcakes, expresó: “Todas tienen diferente altura, todo va a ser un desastre. Acá tenes una cantidad de masa increíble”.

“Empezá a nivelar, cada uno de estos cupcackes tienen que ir al horno, prolijo, no va a crecer sino. Un desaste, y después lloramos. Vamos, todos de la misma altura, ¿si?”, agregó. “Perfecto, gracias Dolli”, contestó Belén. En el clip siguiente, aparece ella hablándole a la cámara y diciendo: “Dolli, esta vez te prometo que no voy a llorar”. En las redes sociales muchos seguidores de Bake Off Argentina se rieron de este momento y de la filosa actitud de Dolli, como si fuese una maestra jardinera.

"La mermelada está buenísima, lograste un punto perfecto. El muffin de vainilla está bien, el de chocolate está más sequito. Me falta más relleno y decoración. Ya estamos en un momento en el que hay que administrar bien el tiempo y pensar cómo sorprendernos o qué técnica aplicar. La consigna está cumplida, pero es una competencia y hay que destacarse", le dijo Pamela Villar.

"Belén, es un sol pero que está apagado. Lo que yo recibo no es un sol decorado ni con buen acabado. El cupcake de chocolate te quedó muy denso y el relleno se deshace", le dijo Dolli Irigoyen. "Yo creo que podrías haber agregado más cantidad de cupcakes. Falta prolijidad", expresó Betular. Al borde del llanto, Belén dijo que de todas formas estaba contenta de estar aprendiendo tanto, aunque le cueste contener las ganas de llorar.

