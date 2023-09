La drástica decisión de Telefe sobre el futuro de Jey Mammón: "Lo quería"

Telefe dio una respuesta contundente respecto al futuro de Jey Mammón en el canal donde tiene contrato hasta fines del 2023. Qué pasará con La Peña de Morfi.

La polémica entre Jey Mammón y Telefe todavía da que hablar, teniendo en cuenta que el exconductor de La Peña de Morfi todavía tiene contrato con el canal hasta fines de 2023, pero sigue sin ningún llamado para trabajar. Es por eso que desde el canal ya tomaron una decisión respecto a su futuro de cara a los próximos meses.

La salida controversial de Jey Mammón de La Peña de Morfi se dio a raíz de la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso sexual, en marzo de 2023. A partir de ahí, Telefe nunca confirmó quién iba a ser el conductor o conductora definitivo del ciclo dominical, en compañía de Jesica Cirio.

Georgina Barbarossa fue la conductora hasta hace algunas semanas mientras en paralelo está al frente del magazine matutino A La Barbarossa. Sin embargo, ahora el canal parece que tiene todo listo para tomar una decisión final: Diego Leuco, quien reemplazó a la conductora porque debió sometersea una operación. Ahora, el ex El Trece se alista para ser el presentador titular del programa que fundó Gerardo Rozín después de los buenos números que sacó. "Telefe ya hace rato que lo quería tener entre sus filas y por una cosa u otra no coincidían los proyectos. Finalmente, llegaron a un acuerdo", dijo tiempo atrás la panelista de Intrusos Karina Iavícoli.

"Yo voy a volver, pero si él se quiere quedar, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro, súper preparado, re buena onda", expresó Georgina Barbarossa, quien se había ausentado por una operación en su rodilla. Cabe recordar que Jey Mammón aseguró que iba a volver a la pantalla del canal de las pelotas de una manera u otra, hasta incluso tuvo una reunión con los directivos para ver qué arreglaban. El futuro del conductor y músico, cada vez más lejos del mundo de la televisión.

Diego Leuco reveló el deseo de Gerardo Rozín en Telefe antes de morir: "Me hablaba"

Diego Leuco es un periodista y conductor de 34 años que hace poco abandonó el mundo de la televisión para abocarse al entretenimiento con el ciclo Antes Que Nadie por Luzu TV. Sin embargo, recientemente fue convocado para conducir La Peña de Morfi por Telefe en reemplazo de Georgina Barbarossa y en este contexto, reveló la charla privada que tuvo con Gerardo Rozín, el fundador del ciclo, meses antes de morir.

"Me pareció que era un muy lindo momento para volver a la tele como yo estaba deseando: una vez por semana, que es lo que hoy puedo dar", expresó Leuco en diálogo con Infobae. Al mismo tiempo resaltó la buena relación que tiene con Georgina Barbarossa, a quien reemplazó porque tuvo operarse de la rodilla: "La conozco hace muchos años y tiene una onda bárbara con mi viejo, apenas se enteró me escribió y me tiró la mejor. Antes, durante y después del programa me escribió mensajitos, estuvo súper atenta".

El periodista aceptó la propuesta de Telefe y su contrato en La Peña de Morfi es solamente por cuatro programas, aunque coqueteó con la idea de poder quedarse al frente. "Si eventualmente Georgina quiere y es un deseo de ella y está de acuerdo, y a mí también me resulta compatible con los otros laburos que tengo... Siempre estoy dispuesto a hacer proyectos que me gustan. Y este me gusta", destacó

Además, le dedicó unas palabras a Gerardo Rozín, el conductor que fundó el programa y falleció en marzo de 2021 a causa de un tumor cerebral: "Yo hablaba periódicamente con él, siempre teníamos un lindo intercambio". Allí fue cuando reveló la propuesta que le hizo unos meses antes de su deceso.