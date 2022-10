La denunciante de Alfa de Gran Hermano rompió el silencio: "Un tiro en la cabeza"

El participante del reality de Telefe fue denunciado por maltrato y extorsión. La mujer que lo acusó dialogó con Jorge Rial sobre lo que vivió con el concursante de Gran Hermano.

La denunciante del participante de Gran Hermano 2022 Walter "Alfa" Santiago habló con Jorge Rial sobre los abusos que sufrió por parte del concursante del reality de Telefe. La tucumana dio detalles sobre las brutales situaciones que vivió con el segundo hombre en entrar a la famosa casa.

La joven cuyo nombre de usuario en Twitter es MariPi comentó un tweet sobre Gran Hermano y contó lo que vivió en manos de Santiago. Al poco tiempo la publicación tuvo cientos de miles de impresiones y ella se presentó en los medios para hablar al respecto. "Lo que digo es que tengan mucho cuidado con esta persona porque es peligroso", enunció.

"Lo conocí en 2017 en Punta del Este. Cuando volví a Argentina me quería contactar para hacer promociones de una cantina que él iba a abrir en el Delta. Me llevó a conocer todo, pintaba todo excelente hasta que él se empezó a involucrar sentimentalmente conmigo", contó la mujer en Argenzuela, el ciclo que conduce Jorge Rial por C5N. "Alfa" se habría sacado cuando la mujer le dijo que se iba a Estados Unidos, ya que viaja seguido a Miami. "Empezó a decirme que me iba a bloquear la VISA. A mí me llego una persona a mi casa a amenazarme de que me iban a pegar un tiro en la cabeza si yo salía a hacer declaraciones", soltó.

MariPi cree que "Alfa" se obsesionó cuando ella le dejó en claro que no iba a pasar nada entre ellos. "De hecho, nunca pasó nada. Ni siquiera un beso", enunció. La joven contó que en 2017 el participante se habría hecho chocar por un auto para cobrar el seguro y que ganó el juicio. "No sé si me pinchó el teléfono o qué pero sabía muchas cosas de mí", contó la tucumana. "Hace poco, el año pasado si mal no recuerdo, me escribió diciendo que tenía un tumor en al cabeza, como que se estaba despidiendo de mí", agregó sorprendida la usuaria de Twitter.

Las palabras que Walter "Alfa" Santiago soltó en su presentación para Gran Hermano

"Nunca tuve jefes. Nunca tuve horarios. Nunca nadie me mandó ni me dijo que tengo que hacer, y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer", comenzó el participante sobre su carácter. Y siguió: "Siempre fui líder, soy calentón y muy rencoroso. Tengo buena memoria y nunca me olvido de nada. ¿Por qué no iba a entrar a la casa de Gran Hermano? En mi vida hice siempre lo que quise. Voy a ser el patriarca de la casa".