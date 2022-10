La denuncia de violación en Gran Hermano que cambió las reglas del juego

Una exparticipante de Gran Hermano lanzó un gravísima denuncia de abuso sexual ocurrido en 2017, dentro de la casa.

Carlota Prado, exparticipante de Gran Hermano en España, denunció haber sido violada en la casa -en el año 2017- y el acusado es otro de los participantes, José María López. El detrás de escena de la traumática situación que cambió las reglas del juego.

El caso que tuvo lugar en Madrid recobró trascendencia porque se develó que Santiago Marín, abogado de la víctima, renunció a la defensa. "Abuso sexual con penetración de una persona inconsciente", reza la caratula con la que Carlota acusó a López de violación mientras ambos estaban en el reality, el 4 de noviembre de 2017.

"Por favor, para ya 'Súper', por favor. Que sigue el puto audio 'Súper', quitalo. Por favor, traigan algo que me relaje, de verdad. Tengo el corazón a mil. A mil", lloraba Carlota en el confesionario, cuando le mostraron el video de su compañero violándola. De fondo, se escucha la voz en off de 'Súper' (Gran Hermano en la versión española) diciéndole: "Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí". “Guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de semiinconsciencia en que se encontraba y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar, bajo el edredón, movimientos de claro contenido sexual, pese a que, balbuceando débilmente, dijo ‘no puedo’”, indicó la imputación del Ministerio Fiscal de Madrid.

Cómo cambiaron las reglas de Gran Hermano a partir de la violación

Luego de la violación ocurrida en Gran Hermano, se decidió que antes de tener relaciones sexuales los participantes deben exponer su total consentimiento. Asimismo, sobre el destino que corrió el abusador José María López, la cuenta de Twitter Gran Hermano España indicó: “La dirección de Gran Hermano ha decidido expulsar del programa a José María por lo que considera una conducta intolerable. Asimismo, ha considerado oportuno que Carlota deje la casa”.

La renuncia del abogado Santiago Marín dejó a Carlota Prado a la espera de un nuevo defensor que bien puede ser contratado o proveído por la Justicia. En caso de que la Justicia condene por el abuso sexual de Carlota Prado a José María López, podría establecerse una condena de entre 4 y 10 años de cárcel.