¿Será la revelación del reality? La hilarante presentación de Vicky Xipolitakis en Masterchef Celebrity.

Vicky Xipolitakis será una de las competidoras del reality "Masterchef Celebrity" (Telefe) que podrá verse muy pronto. Como estrategia de publicidad, desde el canal lanzaron spots presentando a cada famoso participante; y no fue hasta que apareció Vicky Xipolitakis que las redes estallaron en memes, a raíz de su sincera confesión. "Cocinar es algo que nunca hice", sentenció, divertida.

Los organizadores del reality están terminando de definir los últimos detalles para el gran estreno, apostando a que Xipolitakis sea una de las figuras más convocantes y divertidas. “Voy a estar en MasterChef porque soy un master”, anunció Vicky en la promo de lanzamiento.

Y agregó, entre risas: “A mí me enseñó a cocinar la vida, el ojo y la intuición. No tengo libros, tengo talento. ¡Ta’-lento pero está!”. Vicky no será la única famosa reconocida que podría dar que hablar. Claudia Villafañe, Patricia Sosa, Rocio Marengo, Analía Franchín e Iliana Calabró también concursarán, en busca de un lugar en la gran final.

Por último, Vicky Xipolitakis lanzó una confesión sincera que fue tomada para bromas en las redes sociales, que ya piensan que la griega podría ser una de las primeras eliminadas. "Cocinar es algo que nunca hice", aseguró Vicky, para terminar revelando que detesta el cocinar con comino, por el olor que tiene.

El programa estará conducido por Santiago del Moro y se espera que llegue muy pronto, pese a no tener una fecha confirmada. Que todas las figuras sean conocidas será el condimento atractivo de la propuesta que ya tuvo 4 temporadas, dos con adultos y el resto con niños. El jurado estará conformado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.