La China Suárez y Rusherking, más juntos que nunca: "Pasaron otra noche juntos"

Revelan que "La China" Suárez y Rusherking tuvieron una segunda cita: los detalles.

“La China” Suárez volvió a estar en boca de todos después de que se supo que tuvo una cita con el cantante Rusherking, ex de María Becerra. Desde su separación con Benjamín Vicuña y el escándalo con Mauro Icardi, “La China” intentó mantener su vida privada al margen de los medios. Sin embargo, su vínculo con el artista no tardó en salir a la luz.

Primero se supo que habían tenido un primer encuentro secreto en el que cenaron hamburguesas veganas. Ahora se dio a conocer que tuvieron una segunda salida: cenaron en un restaurante porteño y después fueron a un boliche.

"Este romance continúa, porque anoche a las 23 horas estuvieron en un restaurante de la Costanera cenando juntos de vuelta. Y después fueron a bolichear a Tequila”, contó la panelista Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo. “O sea que pasaron otra noche juntos”, sumó Rodrigo Lussich.

"Estoy hablando de encuentros furtivos, sembrando algo que puede prosperar, o no”, aclaró Iavícoli. Por ahora, ninguno de los dos dio declaraciones al respecto. Rusherking había confirmado su ruptura con Becerra en enero de 2022. “La China”, por su parte, acaba de terminar su vínculo con el español Armando Mena Navareño, por lo que los dos parecerían estar en un momento de sus vidas muy similar.

Gimena Accardi habló sobre su vínculo con “La China” Suárez

Gimena Accardi era una de las amigas más cercanas de “La China”. Cuando estalló el Wandagate en 2021, la exestrella de Casi Ángeles perdió muchas amistades, entre ellas la de Gimena. Recientemente, la actriz fue entrevistada en Los Ángeles de la Mañana (LAM) y contó cómo es su relación al día de hoy.

Accardi explicó que su relación con Suárez en la actualidad es “cordial”, pero que ya no son unidas como lo eran antes. “Éramos muy, muy amigas. No reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, éramos hermanas, pero está todo bien”, declaró.

Sin embargo, destacó que es una persona a la que le guarda mucho cariño y que no le gusta cómo la atacan en las redes sociales y en los canales de televisión. “Es una persona que yo quiero. Me pasa que cuando veo a muchos que van solo a uno me da pena y digo: ‘Ay, no. Alguien que la defienda’”, expresó.

Cuando le preguntaron si existía una posibilidad de reconciliación con “La China”, la pareja de Nicolás Vázquez señaló: “No sé, nunca digas nunca. Pero, ¿viste cuando te separás de un novio que queda todo bien pero no volvés? Pero de verdad que la quiero, le deseo lo mejor y no me gusta que le den tanto. Entiendo, pero no le den tanto, sufro”, finalizó.