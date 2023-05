La China Suárez vivió un terrorífico momento y lo filmó: "No lo van a creer"

"La China" Suárez vivió una terrorífica situación y grabó el momento con su celular para dejarlo registrado.

"La China" Suárez no estaría pasando por su mejor momento. Tras su ruptura con Rusherking y los escándalos que enfrenta, vivió un episodio digno de una película de terror, mientras estaba dentro de un edificio. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pero la actriz se llevó un susto tan grande que grabó el momento con su celular. Más tarde, lo compartió en sus redes sociales para mostrarles a sus seguidores lo que le ocurrió.

La actriz tuvo un día repleto de compromisos laborales, en medio de las filmaciones de una nueva serie que protagonizará junto a Pablo Echarri. Sin embargo, su día se vio arruinado por una escalofriante situación que le tocó vivir. Para que sus seguidores le creyeran, grabó el momento y lo compartió en sus historias de Instagram.

Resulta que "La China" se quedó encerrada dentro de un ascensor en dos ocasiones diferentes. “Acompáñenme a quedarme encerrada en el ascensor. Lo voy a grabar porque no lo van a creer. Segunda vez en el día”, contó en el clip, en el que se la puede ver dentro de un ascensor. La primera vez estaba sola, pero afortunadamente, en la segunda ocasión la acompañaba un amigo. La actriz no desaprovechó la situación y se hizo una sesión de fotos dentro del ascensor, que más tarde subió a sus redes.

El posteo logró una alta repercusión y muchos de sus seguidores comentaron horrorizados. "Admiro profundamente a las personas que no son claustrofóbicas como yo, estoy cada día peor (solo con los ascensores herméticos, con los que puedo cerrar y abrir yo, no me pasa). ¿Quién más?", le comentó la actriz Sol Estévez. "¡Yo me muero! Tu tranquilidad...", le comentó otra persona. "Yo, que soy claustrofóbica, estaría llorando gritando, muriéndome y desmayándome", reconoció otra usuaria.

"La China" Suárez le hizo una demanda millonaria a Yanina Latorre

Recientemente, Yanina Latorre contó en LAM (América TV) que Suárez le inició una demanda de 30 millones de pesos por las declaraciones que hizo sobre su persona durante el Wandagate, el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. "Mejor que solucione sus obsesiones. Acá nunca nadie inventó nada", sostuvo la "angalitea". Y agregó que la carta documento también incluye a Mandarina, a El Trece y a Ángel de Brito, el conductor del ciclo. "Si estás desesperada por guita Chinita, seguí levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta", le advirtió Latorre, furiosa.