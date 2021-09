La China Suárez habría dejado a Vicuña después de comprarle la casa: "Nos llegan esas versiones"

La familia de Benjamín Vicuña estaría enojada con la China Suárez por la gran pérdida de dinero del actor chileno.

La China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron y, entre todos los rumores, ahora se supo que la familia del actor chileno está enojada con Suárez por motivos económicos. Según declararon estos allegados, Benjamín había invertido gran parte de su patrimonio para comprar la casa que compartía con su esposa. La periodista Laura Ubfal lo contó todo en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Supuestamente, en la casa de la China Suárez y Vicuña también iban a vivir algunos familiares de él, pero ahora que se separaron, será ella quien vivirá allí con sus hijos. "De Chile nos llega la versión de que el actor estaría muy triste porque la actriz le dijo que 'ya no lo amaba' un mes después de haber puesto la nueva casa comprada en un barrio privado de Pilar, a nombre de ella, madre de sus hijos”, relató Laura.

Los familiares de Benjamín Vicuña reclamaron que “él tuvo que vender acciones para comprar esa casa”. Se trata de una gran casona ubicada en un country, en Chacras de Murray, Pilar. La panelista Yanina Latorre detalló: "Es un country de polo. Llama la atención porque China tiene otro modo de vida. Es un lugar muy cheto, es de polistas. Eso lo hace más barato porque a los polistas no le gusta esnobear. Son terrenos muy grandes con expensas de 40 mil pesos porque son chacras".

¿Benjamín Vicuña le fue infiel a la China Suárez?

La periodista Estefanía Berbardi dio la primicia de que Vicuña había engañado a la China meses atrás, cuando todavía estaban en pareja, en medio de una crisis. Según su relato, esto pasó en Córdoba, cuando él viajó por trabajo y conoció a una mesera de un bar, llamada Marianela. Aparentemente, Benjamín habría tenido un encuentro íntimo con ella y, aunque le pidió su número de teléfono, nunca más la volvió a llamar.

Berardi afirmó que esto no le gustó nada a la moza cordobesa y que, del enojo, le contó a todo el mundo que había estado con Benjamín Vicuña. Sin embargo, ella desmintió todo a través de sus redes sociales: “Hola. No me gusta estar en el medio de todo esto. Lo que están diciendo NO ES CIERTO, nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo”, sentenció.

Asimismo, el exesposo de la China Suárez negó todas las acusaciones y sus allegados dijeron que ni siquiera conocía a Marianela. “Benjamín fue a Córdoba hace dos años por trabajo y ni recuerda haber conocido o haberse sacado fotos con esa chica”, declararon sus familiares, y destacaron que él “está triste” por todos estos rumores y que intenta proteger a la China de las mentiras que circulan.