La China Suárez confesó un detalle secreto del Wandagate: "Un dolor muy grande"

"La China" Suárez confesó la angustia que sintió por haber perdido a todas sus amigas tras el Wandagate.

"La China" Suárez abrió su corazón y habló sobre todas las amistades que perdió tras el Wandagate, el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. En su descargo, la actriz reconoció que haber perdido amistades muy importantes le causó un gran dolor.

Cuando se supo que "La China" se había involucrado con Icardi, Paula Chaves, Gimena Accardi, Zaira Nara y Mery del Cerro le dieron la espalda. Todas ellas pertenecían a un mismo grupo de amigas, pero ante esta situación, se pusieron del lado de Wanda. Después de meses sin decir nada al respecto, la expareja de Benjamín Vicuña finalmente rompió el silencio.

“Yo entendí que al que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere. Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera", reflexionó "La China" en diálogo con ¡Hola! Argentina. Sin embargo, destacó que hay un límite que necesita que se respete en sus amistades.

“Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos... A mí no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad, yo jamás le pediría explicaciones a un amigo de lo que hace o deja de hacer”, dijo en referencia a sus decisión de haberse involucrado con el futbolista.

Por otro lado, Suárez reconoció la profunda tristeza que sintió al quedarse sola. “Sentí un dolor muy grande, no voy a mentir. Después entendí que, con los años, el círculo de amigos se va cerrando y me siento cómoda con eso”, concluyó la exestrella de Casi Ángeles.

El distanciamiento entre Paula Chaves y "La China" Suárez

Apenas estalló el Wandagate, salió a la luz que Paula Chaves habría dicho que "La China" era "una soreta". Si bien la conductora lo negó rotundamente, hasta el día de hoy sigue distanciada de Suárez. Por otro lado, también trascendió que la actriz “dijo que Paula era una atrevida, mala persona y que no entendía por qué se había metido”, según informaron en LAM (América TV).

Un tiempo atrás, Chaves había dicho que "La China" es a una persona a la que "le cuesta reaccionar ante el dolor", dando a entender que no es la primera vez que la actriz se muestra evitativa con este tipo de situaciones, y dio un duro ejemplo de años atrás: "Estaba de viaje con (Nicolás) Cabré cuando falleció su papá, le avisaron y no volvió".