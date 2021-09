La Chepi reveló una angustiante situación en Bake Off: "Los veo llorar"

Dani La Chepi reveló una situación sumamente triste que se vivió en la interna de Bake Off, exitoso reality de pastelería de Telefe.

Bake Off Argentina 2021, programa emitido por Telefe, no solamente es un éxito en la televisión abierta por las emisiones sino también por sus internas, sus romances, las relaciones entre los jurados y otras cuestiones. En las últimas horas fue Dani La Chepi la que reveló ciertas vivencias que se dan en las grabaciones del exitoso reality de pastelería en el que ella ahora es la líder en las redes sociales porque comanda el host digital del ciclo. En la entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad, AM 1110), la exparticipante de MasterChef Celebrity 2 fue contundente con respecto a lo que ocurre en el estudio del canal de las tres pelotitas.

Para comenzar, la influencer de 41 años se refirió a Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar en el programa que conduce Paula Chaves: “Cuando están en rol de jurado, son tres personas que saben muchísimo, que estudiaron y tienen un paladar tan exquisito que cuando prueban analizan mucho. Son muy exigentes los tres, aunque la más exigente es Dolli".

No obstante, Dani La Chepi elogió a pleno a los tres encargados de evaluar los postres que preparan los concursantes: "Pero Dolli es tan abuela, tan mamá... Ella los calma, les da tips, como una maestra. Betular con el humor te la manda a guardar de una manera increíble. Con humor te levanta y también te destroza, Damián es así dentro y fuera del aire. Pamela parece seria y es muy divertida, es como una niña también. Se ponen a bailar en el camarín con canciones de Madonna”.

Dani La Chepi, una vieja conocida de Bake Off por Telefe.

En referencia a Betular, la actriz y comediante puntualizó que él “entra antes del aire y baila como en una pasarela con un megáfono, parece una de esas fiestas Bresh". Y, ya entre carcajadas, pidió: "Deberían poner esto al aire, fuera de cámara es increíble lo que te reís". Por potra parte, Daniela Viaggiamari les habló a los participantes e intentó tranquilizarlos ante la angustia que varios de ellos suelen vivir en las emisiones: “Los veo llorar a veces y los agarro y les digo ´no te olvides de que esto que es un juego´, pero entiendo porque estuve ahí. Ellos son amateurs, no son del medio, no conocen la tele, y eso me parece mucho más difícil”.

Qué hace Dani La Chepi en Bake Off Argentina 2021

En sus perfiles oficiales, la ex MasterChef Celebrity 2 comunicó que en este nuevo reality de pastelería de Telefe se dedica a manejar las redes sociales del programa, ya que lidera el host digital: "Estoy feliz y muy agradecida al canal y Darío Turovelzky por darme trabajo y por esta oportunidad. Sería la conductora pero en las redes, así que nos estamos viendo ahí, estoy muy contenta pero muy, muy contenta”.