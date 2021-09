Dani La Chepi reapareció con un enigmático mensaje: "Es todo lo que tengo adentro y no digo"

A horas del estreno de Bake Off, Dani La Chepi generó preocupación entre sus seguidores debido a una lastimadura y un enigmático mensaje.

Daniela La Chepi Viaggiamari sorprendió a sus seguidores al amanecer con una extraña herida que apareció en su labio inferior. Fiel a su estilo, la ex participante de MasterChef Celebrity 2 contó qué le sucedió a puro humor en sus historias de Instagram. En los últimos días se confirmó que la influencer será la host digital de Bake Off Argentina, que el próximo lunes llegará a la pantalla de Telefe.

En medio de un gran presente laboral, Dani La Chepi preocupó a sus seguidores después de que el viernes se mostrara en las redes sociales con una lastimadura que sufrió en su labio. Además de la herida también habló sobre las ojeras que tenía. "¿Choqué con algo anoche?", comenzó preguntándose en broma la influencer en sus historias de Instagram, antes de pasar a explicar lo que le sucedió en el labio.

"Me salió esto, que hoy se acható pero ayer era la cabeza de un carpincho del Nordelta. Me ponía de costado y tenía como 2 narices", comenzó contando la instagramer. "Una amiga me dijo 'esa es la cantidad de paquetes de Mogul que te comés por noche'", reveló La Chepi, refiriéndose a las clásicas golosinas. Además, también contó lo que otra amiga aventuró sobre las causas de la herida en su labio: "Otra me dijo que esto es todo lo que tengo adentro, que no digo y por algún lado sale".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la instagramer muestra una lastimadura de este tipo. En aquella oportunidad, el ataque había ocurrido en la mañana, cuando recién se estaba despertando y no tuvo tiempo a reaccionar. El culpable en esa ocasión fue Toyo, su gato. En sus historias de Instagram también explicó qué había sucedido y cuánto le dolía y ardía. "Los gatos absorben tu estado de ánimo y le dije, claro Toyo tiene cinco años y yo estoy nerviosa como hace cinco años", reveló que le había explicado una amiga.

Bake Off 2021: conductora, jurados, host digital y cuándo empieza

Este lunes 13 de septiembre desde las 22.30 comenzará la tercera edición local de Bake Off. Buscando repetir el éxito de MasterChef Celebrity y La Voz Argentina, la competencia de pasteleros contará con Paula Chaves como conductora, al igual que en las temporadas anteriores, mientras que la host digital será Dani La Chepi. Por otra parte, el jurado no contará con Christophe Krywonis, que se fue del canal de las pelotitas para firmar con El Trece. Su lugar lo ocupará Dolli Irigoyen, que estará acompañada por Pamela Villar y Damián Betular.