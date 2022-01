La angustiante charla que Lourdes Sánchez tuvo con su hijo: "Va a ir al cielo"

La bailarina reveló por qué debió tener esa conversación con su hijo Valentín.

Lourdes Sánchez se expresó sobre una difícil charla que debió tener con su hijo, Valentín, debido a una consulta del niño. Después de tres años del fallecimiento de su íntima amiga, "La Floppy", quien era conocida popularmente por ser la asistente de Lizy Tagliani, la bailarina debió explicarle al nene qué significa la muerte.

"Nos empezó a preguntar mucho por la muerte. Tiene esas preguntas que me dejan sin respuesta", reveló la ex participante de Bailando por un sueño, en diálogo con el ciclo radial Soy Tan Biutiful. Acto seguido, hizo referencia a cuánto nota el niño la ausencia de una de las mejores amigas de su madre, que falleció por una leucemia aguda a mediados del 2020.

"Valen se re acuerda de 'La Floppy', me preguntó, le expliqué que se había ido al cielo y a partir de ahí todo el tiempo me pregunta por el tema", continuó la pareja de Pablo "El Chato" Prada, productor de Showmatch. "El otro día mi perra estaba medio mal y enseguida Valen me preguntó: '¿Se va a ir al cielo como La Floppy?'. Ahora cae más sobre el tema de cuando las personas se van", cerró sobre cuán presente está "La Floppy" en su hijo.

Lourdes Sánchez sobre un problema conyugal con "El Chato" Prada

Lourdes reveló hace algunos meses, en diálogo con Gente, que la reticencia de Prada a ser padre nuevamente casi hace que la pareja se rompa. "Estaba tan negado que fue motivo de separación. Como él ya tiene dos hijos grandes, me dijo 'no quiero volver a ser padre'. Entonces le respondí: 'hasta acá llegamos'", lanzó la bailarina y luego aclaró cómo fue que el productor cedió: "Mi sueño era ser madre y si no lo podía cumplir con quien amaba, me separaba".

"Pero él volvió y a los años nació Valentín. Para él fue un renacer volver a la paternidad a los 52: lo rejuveneció, además de que él siempre es canchero y ágil. Mi hijo le dio un motivo más para ser feliz en lo que le queda del resto de su vida", siguió Lourdes Sánchez y agregó: "Y llenarse de actividades después del trabajo".

Tirándose algunas flores, la conductora de televisión dio a conocer cómo Prada recapacitó y volvió con ella tras su planteo: "Se dio cuenta a los dos o tres meses, cuando vio qué estaba perdiendo. Ahí volvió y aceptó todas las condiciones".