La advertencia de Carmen Barbieri a Moritán: "Pampita se lo merecía"

Carmen Barbieri se sinceró ante Roberto García Moritán y le lanzó una fuerte advertencia que no dejó indiferente al diputado macrista.

Roberto García Moritán visitó el programa de Carmen Barbieri y en medio de la entrevista fue intimidado por la capo cómica, con una fuerte advertencia. Cuál fue la reacción del marido de Pampita al pedido de Carmen "La Leona".

Invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine), el marido de Pampita habló de su rutina laboral y Carmen Barbieri se deshizo en elogios para el cuestionado político macrista. Recuperada de la emoción, la mamá de Fede Bal no dudó arrojar una picante advertencia: "No me defraudes. (…) Sos un tipazo. Pampita se merecía este amor".

"Ojalá todo esto lo vuelques en la política y nos des una mano. Mi país es tan lindo y necesitamos tanto de gente honrada y honesta, con dignidad y ganas de trabajar", agregó, emocionada. Tras los elogios de Carmen, el marido de Pampita únicamente atinó a decirle a la conductora que la quería y no ahondó en políticas concretas que impulse desde su banca en diputados, para lograr el avance de Argentina.

El revelador dato que conecta al marido de Pampita con el crimen de María Marta García Belsunce

El crimen de María Marta García Belsunce volvió a ocupar agenda con el estreno de la serie de HBO Max. Y en plena ola mediática, el periodista Pablo Duggan reveló una conexión desconocida entre el empresario Roberto García Moritán, marido de Pampita, y el caso.

Pablo Duggan es uno de los periodistas que siguió de cerca el caso García Belsunce: publicó un libro al respecto y fue una de las fuentes de peso en la serie documental de Netflix, Carmel: ¿quién mató a María Marta?. Es por ello que en LAM (América TV) fueron a entrevistarlo, a raíz del boom que generó la serie y la reapertura del caso, y la figura de C5N arrojó una desconocida información que vincula al marido de Pampita con Nicolás Pachelo, el exvecino del country que actualmente es señalado como autor del asesinato.

“Al que hay que investigar es al demonio de Nicolás Pachelo. Recién ahora se dieron cuenta de lo que es. Yo cuento en mi libro todo: desde que tiene cuatro años y prende fuego la cuna de su hermano hasta los robos a las chicas con las que salía y los amigos”, precisó Duggan. Ahondando en la información que el periodista conoce sobre Pachelo, agregó: “Le robó a Roberto García Moritán que era muy amigo suyo. El marido de Pampita conoce muy bien la historia porque le robó a varios amigos de él".