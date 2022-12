L-Gante le hizo un inesperado reproche en vivo a Wanda Nara: "Me dejaste plantado"

L-Gante sorprendió a Wanda Nara con un inesperado reclamo en vivo y la empresaria respondió muy filosa.

L-Gante sorprendió a Wanda Nara con un picante reclamo en vivo durante una charla que tuvieron en un programa de Luzu TV. "Me dejaste plantado, no me invitaste", le reprochó el cantante de cumbia 420 a la empresaria, que desde hace semanas enfrentan rumores de vivir un fogoso romance.

Wanda Nara regresó al país por cuestiones laborales en los últimos días y también para festejar su cumpleaños número 36 en Argentina. En su vuelta, la empresaria confirmó su separación de Mauro Icardi luego de intentar reconciliarse durante el viaje que compartieron en Islas Maldivas. Pero en las últimas horas Wanda estuvo de fiesta con el futbolista y a L-Gante no le gustó nada.

Es que el cantante es vinculado románticamente con la empresaria desde hace un buen tiempo y aprovechó su visita a Red Flag (Luzu TV) para hacerle un reclamo a Nara por la fiesta a la que no lo invitó y que hizo en su casa de Santa Bárbara, un country de la zona norte. La representante organizó una fiesta sorpresa para su asistente y mejor amigo Kennys Palacios, que tuvo de invitados a Zaira Nara y Mauro Icardi, entre otros.

"Ayer me dejaste plantado. No me invitaste al cumpleaños de Kenny, Wanda. Se encanutaron la torta ahí. ¿Qué pasa?", le remarcó L-Gante a Wanda Nara en vivo durante la visita del cantante al programa que conduce Grego Rossello. Sin desentenderse del reclamo de quien sería su pareja, la empresaria explicó: "Lo que pasa es que yo le presté la casa a mi amigo y la lista de invitados la hizo él. Así que La Mafilia ya sabe con quien se tiene que agarrar".

"Ahora lo vamos a salir a buscar", comentó divertido L-Gante. Para cerrar a puro humor, Wanda Nara le devolvió el reclamo con un picante comentario en alusión a la noche que vivió el cantante pese a no ser invitado al cumpleaños: "Bueno, pero el rockstar la pasó bien igual ayer, así que yo me quedo tranquila".

La inesperada cita de Wanda Nara y L-Gante

"La invité a comer y medio que se me hizo tarde. Eran las 2 de la mañana, no encontraba nada en ningún lugar, entonces ya fue, le digo 'no te hagas la buena, vamos a comer a la Costanera'", relató L-Gante, quien añadió que comieron un choripán y un sánguche de lomito. "Lo solucionamos al toque", remarcó el artista urbano.

"¡El del carrito no entendía un carajo!", expresó Grego sobre la situación. "Creo que les pareció tan raro que nadie nos pidió una foto, nadie cayó", consideró Wanda. En el cierre de la nota, la mediática contó un episodio que vivieron juntos en una fiesta íntima. "Un día me invitó a bailar y me dijo 'te llevo a un lugar que nadie te va a sacar una foto'. Estaba lleno con amigos de él", comentó. "La noche más disfrutada dentro de la discoteca", concluyó Elián.