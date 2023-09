L-Gante confirmó su romance con Wanda Nara y contó fuertes detalles del vínculo: "Lo más"

La conductora de televisión y el músico habrían estado juntos en 2022. L-Gante dio a conocer que los rumores de romance con Wanda Nara fueron ciertos.

L-Gante y Wanda Nara protagonizaron un videoclip musical del artista en 2022 y desde ese momento no dejaron de correr rumores alusivos a un romance entre ellos. El intérprete de hits como Bar y la sesión 38 de Bizarrap dio a conocer que el vínculo sexoafectivo con la esposa de Mauro Icardi habría existido cuando el matrimonio estaba en un impass y contó detalles al respecto.

El escándalo protagonizado por Nara, Icardi y Eugenia "La China" Suárez en 2021 generó un quiebre en la relación de la conductora de Telefe con el padre de sus hijas Francesca e Isabella. La supuesta infidelidad de Icardi hizo que Wanda necesitara unos meses para repensar su vida y en ese lapso L-Gante habría ocupado un rol fundamental.

En varias ocasiones la hermana mayor de Zaira Nara y L-Gante compartieron imágenes que daban a entender que tenían un romance en sus historias de Instagram, aunque siempre desde lo incógnito: nunca fueron explícitos en sus posteos. "Tuve una sola novia en la vida, después me separé. Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás todo de paso, pero tengo varias personas que me han quedado de confianza", comentó L-Gante en diálogo con el ciclo Crossover de Vorterix.

Yanina Latorre fue la panelista que en su momento confirmó la relación entre Nara y L-Gante: reveló que la pareja salía a bailar, se daban besos en público y que Wanda había apostado a ese vínculo pero con el tiempo se encontró con algunas limitaciones que hicieron que cortaran. Todo el entorno de Nara se habría opuesto a su nueva relación y eso habría influido en la decisión de Wanda de volver a formar pareja con el Mauro Icardi, a pesar de lo ocurrido con "La China".

El posteo de Wanda Nara sobre su salud

Jorge Lanata reveló un diagnóstico de Nara en medio de una internación de la celebridad de TV y días más tarde la conductora habló al respecto en sus redes sociales. "El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", comenzó su descargo en un posteo de Instagram la madre de los hijos mayores de Maxi López.

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio", continuó su mensaje la presentadora de la última edición de Masterchef Argentina. Y cerró: "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción".

Después de ese comunicado, Wanda ya no volvió a referirse a su salud en público.