L-Gante apuntó contra Estefanía Berardi por tratarlo de violento

L-Gante se enfureció con Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima, por haberlo acusado de actos violentos, en medio de su separación de Tamara Báez.

L-Gante enfrentó a Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), por la información que compartió en el programa sobre su separación de Tamara Báez, con quien comparte una hija.

Todo comenzó cuando Berardi comentó en el programa que Tamara había publicado fotos de su casa destrozada, mientras Elián Valenzuela había subido fotos de sus nudillos lastimados. La lectura que la panelista hizo sobre esta situación fue que el cantante habría golpeado objetos de su casa en medio de un ataque de ira. Más tarde, un allegado de L-Gante le dijo a la panelista que el músico estaba muy enojado con ella por haber tratado el tema en televisión.

"L-Gante se enojó con la señora", aseguró "Pampito". "Ayer contamos con 'Pampito' algo del video viral, de L-Gante saliendo del telo con una chica. Sumé una info, que el hotel quedaría en Benavidez, a una cuadra de donde vive Luli Romero, la bailarina, la tercera en discordia. Es ese hotel porque en el video se ven la misma pared y las mismas palmeras", comenzó Berardi.

Y explicó que "a raíz de esto, Tamara subió algunas historias dando a entender que estaba soltera". "En una de las historias, se ve a Tamara con la puerta rota de su casa y L-Gante en paralelo sube una historia con los nudillos lastimados. Yo le pregunto a Tamara '¿estás bien? ¿Pasó algo?' y Tamara no me responde", prosiguió la panelista. Ante el silencio de ambos, siguió tratando el tema normalmente en el programa.

"Se enojó con la prensa, puntualmente porque acá hablamos el tema y me hago cargo. Hay cosas que se dijeron respecto a su familia que no le gustaron, de si él golpeó la puerta o no. Entonces, lo que yo le digo a esta persona que me cuenta de su enojo es que yo les escribo para chequear, pero si ellos no contestan o no aclaran, nosotros opinamos de lo público. Yo no me metí en la casa de L-Gante por la ventana, ellos lo muestran", se defendió la periodista.

Por último, remarcó que lo que le molesta es que no quieran hablar y después se enojen cuando los periodistas opinan sobre los posteos que ellos mismos hicieron en redes sociales. "Tamara cuenta que se reunió con un abogado, que está soltera, muestra la casa destrozada, la cerradura rota, la escalera rota, el auto abollado... ¿Cómo no vamos a hablar, si ella muestra todo eso? Que se la agarre con Tamara, no con nosotros, o de última que lo aclare", cerró la panelista.

Los dichos de Estefanía Berardi sobre L-Gante

Estefanía Berardi hizo una investigación sobre las historias que L-Gante y Tamara subieron durante las últimas semanas y compartió su teoría con sus televidentes. “Están separados y ayer encontré algo que me llamó mucho la atención en sus redes sociales. Por un lado, veo primero una foto de L-Gante con Jamaica a upa. Y se le ven las lastimaduras en los puños, en los nudillos”, observó.

“Y al ratito veo una historia de Tamara en la que se ve la puerta rota de su casa. Yo no sé si lo hizo a propósito para que se viera...", se preguntó la panelista. Justo unos días después, Tamara compartió en su Instagram una foto junto a su abogado y debajo escribió la frase 'ultimando detalles'. Más tarde, compartió otra foto y agregó: "S de soltera".