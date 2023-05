Karina Mazzocco, muy cerca de "Chipi" Barijho: "Con la conductora más linda"

Karina Mazzocco estuvo en la victoria de Boca frente a Belgrano por 2 a 0 y se mostró muy cerca de un ídolo del Xeneize. Con quién tuvo un acercamiento la conductora de A La Tarde por América TV.

Karina Mazzocco sorprendió a todos tras haber estado muy cerca de uno de los máximos ídolos de Boca Juniors. La conductora de A La Tarde por América TV fue a La Bombonera en el triunfo del Xeneize por 2 a 0 frente a Belgrano y a la salida del estadio, se sacaron una foto que se volvió viral en las redes sociales.

El domingo 14 de mayo todo fue fiesta en La Bombonera tras la victoria de Boca. En este contexto, Karina Mazzocco alentó a su equipo y celebró a lo grande junto a uno de los exfutbolistas más queridos por la hinchada que jugó en la época dorada del club.

Karina Mazzocco y "El Chipi" Barijho celebrando el triunfo de Boca

Se trata de Antonio "Chipi" Barijho, quien actualmente es el entrenador de la séptima división de las divisiones juveniles de Boca Juniors. A través de sus redes sociales, el ídolo Xeneize publicó una foto con la conductora del programa A La Tarde que se emite por América TV.

"Con la conductora más linda de la tele y bostera. Grande Kari", escribió "El Chipi" en su cuenta de Instagram acompañado de emojis de corazones azules y amarillos. La imagen recorrió las redes sociales, se volvió viral y fue compartida por algunas páginas partidarias de Boca que se hicieron eco de este momento ocurrido en La Bombonera.

Cinthia Fernández contó lo que nadie pensaba de Karina Mazzocco: "Pedorro"

Cinthia Fernández dio la cara en la televisión luego de terminar señalada por sus vecinos como una agresora que arrojó gas pimienta en un festejo de cumpleaños del barrio privado Los Aromos y estalló contra Karina Mazzocco y su magazine A la Tarde (América TV). "¡Manga de oportunistas!", sentenció la mediática.

En un móvil con Desayuno americano (América TV), Fernández habló de la polémica con sus vecinos y manifestó: “Por suerte mis nenas no estaban en la casa cuando fue el allanamiento, estaban en un cumpleaños, porque volví a pasar un segundo momento de mierda". "¡Hola, soy una delincuente! Me encantaría que trabajen así con los chorros, los que distribuyen la merca", siguió picante la mediática.

"Porque a uno le roban el auto, el celular, con gps, sabés dónde está, pero te dicen que no pueden hacer nada porque no tienen orden de allanamiento y tarda un montón. No hay recursos, hay listas de espera para los allanamientos”, agregó. Minutos más tarde, cuando habló del programa de Karina Mazzocco la mediática se mostró lapidaria: “¡Por favor, qué manga de ridículos el fiscal que lo pidió y el juez que lo otorgó! Yo usé un gas pimienta de 22ml., de llavero ¡pero parece que terminaron todos en terapia intensiva, aunque a los diez minutos estaban cantando el feliz cumpleaños! ¡Manga de oportunistas! ¡El abogado de canje de ese programa pedorro de mierda que tienen!".

Tanto el programa de Mazzocco como el Pamela David cubrieron el escándalo de Fernández contra sus vecinos, quienes la acusan de irrumpir en un cumpleaños de 15 y tiras gas pimienta a los invitados.