Karina "La Princesita" se hartó de su apodo y reveló cómo quieren que la llamen: "Ya estoy grande"

La cantante reveló que ya no se identifica con el nombre que le pusieron al inicio de su carrera y confesó cuál es el nombre con el que quiere que la llamen.

Karina "La Princesita" abrió su corazón y confesó que ya se hartó del apodo que le pusieron al inicio de su carrera. La cantante de cumbia reconocida por sus canciones de desamor, aseguró que el nombre con el que la bautizaron artísticamente no refleja la gran trayectoria que tiene en la industria musical.

En reciente diálogo con Cortá por Lozano, el magazine que conduce Vero Lozano en Telefe, Karina confesó que ya no se siente cómoda con el apodo de "La Princesita". "Sí, estoy harta porque no me lo puse y ya estoy grande, me siento grande para el ‘sita’", reveló la intérprete de Con la Misma Moneda o Corazón Mentiroso luego de la pregunta de la conductora.

Posteriormente, Lozano replicó: "Vos ya estás para reina, mi amor". Sin embargo, la cantante contestó con tranquilidad y respeto a una colega que ya fue bautizada con ese apodo. "Le pusieron a Ángela (Leiva) el nombre y lo respeto, por eso no digo que la reina soy yo, no importa el título sino lo que suceda en tu carrera y ya", aseguró Karina. En este marco, la expareja de "El Polaco" dejó en claro que, con que tan solo la llamen Karina, se siente cómoda por completo. El nombre completo de la artista es Karina Tejada, pero jamás utilizó su apellido para identificarse dentro de la industria.

El Polaco hizo una inesperada confesión sobre su relación con Karina La Princesita: "Me ha mentido"

"El Polaco" sorprendió en Canta Conmigo Ahora al hacer una fuerte confesión sobre el tiempo que mantuvo una relación amorosa con Karina "La Princesita". Pese a que hoy en día ambos mantienen una muy buena relación, el cantante admitió que en su momento el vínculo no fue el mejor.

Todo sucedió luego de que una participante audicionara en el programa de El Trece con la canción Corazón Mentiroso de Karina y la dedicara a "todos los hombres mentirosos". En este contexto, "El Polaco" habló de su relación con Karina, que finalizó hace más de 10 años, y se expresó sobre la posibilidad de que la canción estuviera originalmente dirigida hacia él.

"Su exmujer hizo este tema, ¿fue dedicado a usted?", consultó Marcelo Tinelli y el cantante contestó rápidamente de forma negativa. "Yo la verdad es que no lo veo para nada mentiroso", continuó el conductor, pero el cantante se mostró muy titubeante. En lugar de contestar, "El Polaco" intentó defenderse, lo que generó más dudas entre sus compañeros.

En ese sentido, el cantante determinó: "Para nada. Yo no soy para nada mentiroso". Sin embargo, luego se contradijo solo: "A ver, yo creo que me ha mentido como yo también le he mentido". Por último, cambió el tema para evitar seguir exponiendo una situación de la que luego podría arrepentirse.