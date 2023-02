Julieta reflexionó sobre la vida afuera de Gran Hermano y enojó a su mamá: "Ingrata"

Julieta Poggio lanzó una serie de comentarios en Gran Hermano que generaron la reacción inmediata de su madre. Qué dijo la participante del reality de Telefe.

Julieta Poggio generó la reacción inesperada de su madre, quien se encontraba en el estudio de Telefe apoyando a su hija. La participante de Gran Hermano se refirió a su estadía en la casa desde que empezó el programa en octubre y lanzó una serie de comentarios que causaron revuelo.

En una conversación con Romina, Daniela, "La Tora" y Nacho, Julieta palpitó el final de Gran Hermano. "Chicas ¿saben lo que vamos a extrañar? Tirarse a la cama cuando quieras, se va a extrañar esta vida", expresó sobre la comodidad de la casa, independientemente de que se trata de un juego.

Al mismo tiempo, quien fue nominada en la emisión del miércoles 1 de febrero, agregó que le gustaría quedarse más tiempo. "¿Se quedarían un año?", preguntó. "Ni en pedo", respondió Daniela, su amiga. Por su parte, Nacho admitió que no se quedaría ni seis meses. "Me voy antes", sostuvo.

"A mi a veces me aburre, pero me gusta... Me tiro en la cama, nadie me reta, no tengo a mi mamá que me reta porque dejo todo desordenado", resaltó Julieta. Luego de haber escuchado el relato de su hija, la mama de la joven opinó sobre sus dichos: "La realidad es que sí la reto porque no hace nada en mi casa, pero también es verdad que trabaja mucho. Entonces acá está sin trabajar, y eso está bueno. Ella da clases de danza y aparte trabaja como modelo ¡Pero qué ingrata! Nosotros extrañándola tanto y ella se quiere quedar un año".

La inesperada premonición de Ángel De Brito sobre Julieta Poggio en Gran Hermano: "Le conviene"

Ángel De Brito analizó la participación de Julieta Poggio en Gran Hermano y lanzó una fuerte premonición sobre su futuro. El conductor de América TV habló sin tapujos sobre el rol de la bailarina dentro de la casa y aseguró que "le conviene salir pronto".

A tres meses de haber ingresado a la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio se convirtió en una de las jugadoras más fuertes del reality: solo estuvo nominada dos veces y siempre salió de placa con baja cantidad de votos negativos. Sin embargo, el conductor de LAM reveló que, lo que más le conviene a la participante, es abandonar el reality cuanto antes.

A través de un ida y vuelta en sus historias de Instagram, De Brito contestó algunas preguntas de sus seguidores. Entre ellas, un internauta le consultó qué opinaba sobre Julieta Poggio y el conductor fue contundente. "Pienso que le conviene salir pronto porque es una de las que más va a trabajar", aseguró el periodista.

Antes de entrar a la casa de Gran Hermano, Julieta ya tenía una vida dedicada a la exposición pública. La joven de 21 años se dedicaba al modelaje para varias marcas de ropa, actuó en algunas series e incluso daba clases de baile en varios estudios de prestigio. Sin embargo, De Brito anticipó que luego de salir del reality le irá mejor que a sus demás compañeros.