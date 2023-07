Julieta Poggio contó detalles de su encuentro con Marcos Ginocchio: "Superlindo"

La bailarina compartió detalles de su reencuentro con "El Primo". Los dos viajaron este fin de semana a Bariloche.

Los rumores entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio comenzaron cuando ambos estaban dentro de la casa de Gran Hermano. Ya fuera del reality, las versiones de noviazgo crecieron y más aún tras la separación de la bailarina de su ahora exnovio, Lucca Bardell.

Lo cierto es que sus encuentro público hasta ahora fueron muy pocos. El primero se produjo hace una semanas, cuando él visitó Fuera de joda, el programa de streaming que tienen Nacho Castañares, Lucila “La Tora” Villar, Daniela Celis y la influencer. Y la última fue este fin de semana, en Bariloche, donde ambos viajaron contratados por una empresa de turismo.

Cada vez que le preguntaron a Julieta sobre su vínculo con "El Primo", ella afirmó que eran buenos amigos. De todas formas, ya fueron varios los periodistas del espectáculo que se animaron a confirmar que están juntos.

Por lo pronto, Poggio habló con LAM y dio detalles sobre su reencuentro con Marcos. Consultada por cómo fue volverse a ver con el ganador de GH, Julieta contestó: “Bien, re lindo. Superlindo la verdad”.

Además, contó qué fue lo que cenaron: “Nos fuimos a comer unas pizzas”. Por último, cerró: “Compartimos, recordamos momentos, nos caga... de risa, así que superlindo”.

La foto de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio que revolucionó las redes

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio viajaron este fin de semana a Bariloche y ya compartieron varios momentos juntos. Si bien ella llegó con su hermana Camila y él con un amigo, la empresa que los contrató organizó presencias para que se cruzaran todo el tiempo, y anoche se los vio muy cerca en el boliche Cerebro.

La foto que se viralizó hace apenas algunas horas dejaría entrever que están cada vez más unidos, aunque ellos lo nieguen sistemáticamente. Los exparticipantes de Gran Hermano despertaron la ilusión de los televidentes apenas días después de entrar a la casa más famosa y hasta crearon el ship "Marculi". Sin embargo, él nunca se le insinuó. Además, la joven todavía estaba en pareja con Lucca Bardelli.

Y hace algunas horas, se filtró una postal de los jóvenes en uno de los boliches más conocidos de la ciudad rionegrina. "Marcos y Julieta en el boliche Cerebro. Lo que me cuentan es que él hace mucho tenía pactado este viaje con agencias de egresado y ella la habrían sumado a último momento. Está bárbaro! Garpan juntos!!! Más desde que se separó de Lucca", escribió la cuenta de Instagram especializada en chismes @gossipeame.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio en un boliche de Bariloche.

La foto llega días después del cruce que Poggio tuvo con Yanina Latorre, luego de que la panelista de LAM había confirmado que la influencer había tenido sexo con "El Primo". “Sé que Yanina ya dijo que lo iba a desmentir, pero lo desmiento porque estoy pasando cosas difíciles tras mi relación. No es así. Entiendo que alimenten el ship, pero no por eso es real”, afirmó.

Acto seguido, y visiblemente nerviosa, aseguró: “Yo ya dije que me parece lindo, pero somos amigos. Con amigos no salgo: un amigo es un amigo y él siempre fue mi amigo durante 5 meses”.