Juli Poggio desmintió a Yanina Latorre y dijo lo que todos querían: "Me da risa"

Julieta Poggio se cansó y desterró todos los rumores que instaló Yanina Latorre.

Julieta Poggio se hartó de los rumores que la vinculan a un romance con Marcos Ginocchio luego de su separación de Lucas Bardelli y enfrento los micrófonos de LAM para dejar en evidencia a Yanina Latorre. Sin vueltas, la exparticipante de Gran Hermano desminitió a la "angelita" y dijo lo que todos quieren.

En medio de los rumores sobre el romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, Yanina Latorre aseguró que los exparticipantes de Gran Hermano habrían comenzado una historia de amor y hasta contó que tuvieron intimidad en más de una oportunidad. Sin embargo, La panelista de LAM (América TV) quedó en offside con el desaire que realizó Julieta.

“En realidad ella cortó con Lucca no el día que lo blanqueó y lo contaron, sino que cortó ni bien salió de la casa. ¿Viste que nunca más se los vio juntos? Yo dije: ‘Estos dos no deben estar...’. Y empecé a averiguar, porque tengo gente en común con Julieta. El chico no estaba del todo convencido en cortar. Y yo creo que ella también encontró otra vida, otro mundo. Y tampoco le cerró todo lo que escuchó de él cuando salió”, había afirmado hace unos días la mediática, en relación a la ruptura de Poggio y Bardelli.

JULIETA POGGIO DESMIENTE SU RELACIÓN CON MARCOS GINOCCHIO

Continuando con su presunta información, Latorre opinó del vínculo y anticipó qué pasó con Marcos: “Para mí, entre Julieta y Marcos siempre hubo tensión sexual, desde que entraron a la casa. Pero creo que ella fue muy respetuosa para con su novio. Y él también lo fue. Cuando salieron de la casa, a los pocos días ella cortó, pero lo blanquearon después porque no querían quedar mal, por el ‘qué diran’, los cuernos y qué sé yo”.

Por último, Latorre dio detalles del encuentro íntimo entre ambos jóvenes. "No pasaba nada entre ellos porque parece que él no daba el primer paso. Y un productor de Telefe, de Gran Hermano, que los quiere mucho a los dos, les dijo: ‘¿Por qué van a este departamento y se encuentran solos?’. Y les dio la llave. Se encontraron solos y se ve que algún vestigio dejaron, porque dos veces garcharon”.

Consultada por un móvil de LAM, Julieta enfrentó los micrófonos y fue durísima. "Me da risa, porque ya se dijo tanto que nadie cree nada", disparó en un comienzo. Y luego, puntualizó en los presuntos encuentros con Marcos en la casa de un productor: "¿Qué productor? No es así. Yo estoy pasando un momento difícil de la relación y es feo que se digan cosas que no son".

"La verdad es que somos amigos. Igual que lo soy con Nacho (Castañares, ex Gran Hermano). Igual. Y siempre fue así", respondió al respecto de su vínculo con Marcos. Rápidamente, el movilero retrucó: "¿Pero es un muchacho (Marcos) que te parece lindo, además de buena persona?". "Sí, eso yo ya lo dije: me parece lindo. Pero somos amigos. Siempre fue mi amigo. Durante cinco meses (el tiempo que compartieron en la casa del reality show) fuimos muy amigos", respondió sin vuelta la bailarina y actriz.

El picante ida y vuelta no quedó ahí, ya que el movilero fue por más: "Pero eso porque vos estabas respetando tu relación que estaba en el exterior". "Sí, yo estaba de novia, pero además de eso, a Marcos siempre lo vi como un amigo", devolvió Juli Poggio. Y el cronista, picanteó: "¿Tu corte con tu ex nada tiene que ver con la posibilidad de una relación con otra persona?". "Nada, cero. Esa decisión fue totalmente personal. Cero, nada que ver", sentenció la joven.

"Si él te llama y te invita a tomar algo, sin cámaras, en un lugar más privado, ¿vos irías, como amiga?", insistió el notero. Pero Julieta lanzó una contudente frase que dejó a Marcos en la "friendzone": "Yo me veo más juntándome con él y con los chicos igual que siempre y manteniendo la relación linda que siempre tuvimos", agregó Julieta Poggio en su diálogo con LAM.