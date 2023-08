Julieta Poggio confirmó lo que todos pensaban sobre Daniela Celis y Thiago: "No"

La bailarina habló sobre el embarazo de su amiga y generó gran conmoción al revelar un dato que ella no había dicho públicamente.

Luego de que se confirmara el embarazo gemelar de Daniela Celis, Julieta Poggio rompió el silencio al respecto y confesó lo que muchos pensaban sobre la relación de su amiga con Thiago Medina. La bailarina expresó su opinión sobre la llegada de los primeros hijos de la influencer y contó cómo es la verdadera relación entre ambos.

Hace unos días atrás, Celis manifestó su alegría por la noticia pero Thiago se mostró muy enojado por la presión que pusieron a nivel mediático para que hablara del tema. En este marco, el joven de 19 años dejó en claro que "aunque no vivían juntos, estaba muy bien su relación con Dani". Pero parece que puertas adentro la versión es muy distinta y Poggio fue la encargada de contar la verdad.

Interceptada por el móvil de Intrusos, Poggio se refirió a la situación y se le escapó que Daniela y Thiago están separados. "Creo que no están viviendo juntos pero sé que van a estar juntos en el proceso", empezó por decir la bailarina. Luego, lanzó una declaración que prácticamente confirmó la crisis entre los futuros padres: "¿Si se van a reconciliar? No creo, pero sí es lindo que al menos estén acompañándose".

Por su parte, la pareja se muestra en redes sociales juntos preparándose para este momento. Sin ir más lejos, recientemente Daniela publicó un video en donde se lo ve a Thiago practicando con una muñeca como poner un pañal, por lo que todo apuntaba a que se encontraban muy bien. Sin embargo, parece que aunque estén separados, van a criar a sus hijos juntos.

Daniela Celis confirmó lo peor de la noticia de su embarazo: "Me lo arrebataron"

Thiago Medina y Daniela Celis son dos exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) que formaron una pareja dentro del reality y continuaron con su amor fuera de la casa, con la llegada de los primeros hijos de ambos. La influencer hizo público su embarazo en el streaming Fuera de Joda y desde ese momento se convirtió en tendencia en las redes sociales, aunque le tocó pasar un mal momento. En una charla con Georgina Barbarossa, la pareja contó lo peor de la noticia de su embarazo.

Daniela y Thiago fueron una de las parejas más resonantes en el reality show que marcó récords de rating con la conducción de Santiago del Moro, debido a sus idas y vueltas con peleas adolescentes y reconciliaciones apasionadas. Después de su salida de la famosa casa, muchos dudaron de al continuidad de la relación entre los jóvenes pero la reciente entrevista no dejó dudas de que siguen juntos y ahora también serán padres.

Los exparticipantes del reality que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio se mostraron muy felices por su presente amoroso en A la Barbarossa y familiar, y Daniela contó qué fue lo peor que le pasó desde que está embarazada. La joven había acudido al hospital para hacerse una ecografía indicada por la ginecóloga, después de que un test de embarazo le diera negativo, y en ese estudio médico se pudo ver que esperaba gemelos. Celis había ido con su madre y contó la gran emoción que sintió en ese momento. "Ahí nomás empecé a llorar", relató.

Daniela volvió a su casa, se compró un nuevo test de embarazo que le dio positivo y lo llamó a Thiago para que fuera a verla porque tenía que contarle algo importante. Medina llegó, se encontró con el resultado del test y reaccionó con mucha felicidad y amor ante la noticia. La joven contó que en un principio temía que al reacción de su novio no fuera la mejor debido al shock pero aseguró que todo fue alegría desde un principio.

"En realidad nosotros queríamos primero contarles a nuestros familiares, a nuestra gente pero, no sé cómo hicieron, pero salió todo a la luz no quedó otra que salir a decirlo porque si esperábamos un poco más iba a ser peor. Como que nos sacaron eso, fue feo", relató Medina sobre cómo la prensa afectó su especial momento. "Yo siempre quise ser madre joven y tenía idealizado el momento de contarlo. Sentí que me arrebataron ese momento tan lindo de mi vida. Me dolió", contó ella.