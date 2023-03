Julieta Díaz reveló qué es lo que más le cuesta: "Me es difícil"

La actriz habló sobre las exigencias que le suponen su trabajo y la maternidad y fue contundente en su descargo. Julieta Díaz sorprendió al sincerarse al respecto.

Julieta Díaz habló sobre su vida profesional y personal y se sinceró sobre el agotamiento que muchas veces siente al respecto. La actriz de series como Pequeña Victoria y Soy Gitano abrió su corazón y contó qué es lo que más le cuesta en su vida adulta.

Díaz fue consultada por Tatiana Schapiro en Infobae sobre la sobrecarga de tareas y si, a pesar de ella, puede parar y disfrutar de su presente. "En estos días, justamente, no. Preguntale a la gente que me rodea (risas). No. Me está costando porque a veces marzo es un poco.", respondió la actriz que recientemente contó que tuvo un romance con Luciano Castro.

"Pero bueno, es un trabajo de todos los días, de sentir que uno no lo logró. Y bueno, mañana se empieza otra vez, otra oportunidad. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aguantarse el ego de que uno no pudo, y a ver, otra vez. Los budistas hablan de eso, de la revolución humana; yo no soy budista pero conozco un poco y es una filosofía espiritual que tiene cosas muy interesantes", sumó la cantante que hace algunos meses evidenció su enojo por un momento que vivió su hija en la escuela. Y cerró: "Que en realidad la revolución humana es empezar otra vez con la convicción de “solo por hoy”. Está bueno que haya una espiritualidad, una búsqueda de eso. Lucía está en ese momento también, buscando un poco eso".

Julieta Díaz sobre el cambio climático

Díaz se muestra muy comprometida con el cuidado del medio ambiente y la concientización en relación a las acciones de la cotidianeidad que atentan contra la naturaleza. "No es que yo tenga mucha autoridad en el tema porque no soy una estudiosa, pero se cae de maduro que es un espacio al que hay que escuchar, prestarle atención, y que desde los lugares de poder se tomen decisiones teniendo en cuenta que los recursos no son renovables", enunció la actriz que sorprendió al revelar para qué usa sus Martín Fierro.

"Hoy el cambio climático está clarísimo y la emergencia climática también. Ya no es un tema naif, romántico. Yo quiero invitarlos e invitarlas a que sigan a Flavia Broffoni, que es una activista, socióloga, extraordinaria, que tiene un lugar súper claro, apartidario y muy humano. Está muy informada", concluyó la artista.

Díaz reflexionó sobre importancia de mantener ese tipo de cuestiones fuera del ámbito y enunció: "Llevarlo al partidismo, a la grieta, es hacerlo chiquito, y es justamente lo que se utiliza para achicar el debate y poner en agenda otra cosa".

Julieta Díaz y su faceta como cantante

La artista sacó un EP junto con Diego Presa, con quien tiene un dúo llamado A dos orillas en 2022 y en mayo de este año saldrá a la luz su segundo material. "La poesía siempre tiene algo de intimidad, es una subjetividad del mundo extrema. Asociaciones totalmente libres y un mundo de metáforas que no tiene límite y es hermoso. Nuestras letras tienen mucha poesía, Diego es poeta: además de escribir canciones, tiene libros de poesía. Creo que había algo íntimo en las letras en general, algo hacia adentro", pronunció Díaz sobre sus creaciones musicales en diálogo con este medio en enero del año pasado.

"Y sí, creo que en la cuarentena se exacerbó eso, ayudó mucho a darle espacio y que tuviera las condiciones dadas para crecer. Además el tiempo, en ese lapso teníamos mucho más tiempo que en otros momentos de la vida, entonces por ahí aprovechabas para hacer cosas que antes no les dabas tanta energía", agregó.

Díaz se explayó sobre su costado como escritora y reveló por qué nunca había publicado nada de ese material: "Siempre lo hice de una manera catártica, para mí. Todavía me sigue sorprendiendo escucharlas en canciones y me suena tan natural poder cantarlas. No todas las canciones tienen letras mías, igual, pero hay muchas y eso es fuerte. En realidad, yo escuchaba a Diego como músico y me encantaba, entonces lo arrobaba cuando subía canciones suyas. Él sabía que yo era seguidora de su laburo".