Luciano Castro y Julieta Díaz confesaron un amorío: "Lo esperaba"

Los actores dieron a conocer que en su juventud salieron durante un tiempo y revelaron detalles de la dinámica de esa relación. Luciano Castro y Julieta Díaz se pronunciaron al respecto en PH, Podemos Hablar.

Luciano Castro y Julieta Díaz sorprendieron al revelar que fueron pareja en el pasado. Los actores recordaron los proyectos en los que trabajaron juntos y contaron intimidades sobre cómo era su relación amorosa.

"Nos conocemos desde hace muchos años. Antes era más reservado Lucho, ahora sabe qué compartir y que no pero está más relajado. Me gusta verlo así. Hicimos Campeones de la vida, Valientes y acá en Telefe hicimos Pequeña Victoria", comenzó su descargo la actriz ante la mirada de Andy Kusnetzoff.

El picante conductor no desperdició la oportunidad de preguntarle a los actores si habían sido pareja en el pasado y Díaz soltó: "Sí, fuimos novios. Salimos poco tiempo, teníamos 20 años. Éramos muy jóvenes". Castro calificó a la relación como una aventura y agregó: "Teníamos la pasión del teatro, ella siempre fue una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar".

"Mirábamos películas de Marlon Brando juntos, yo lo esperaba con los ravioles", sumó entre risas la protagonista de Pequeña Victoria. "Después quedamos amigos y nos queremos mucho. Trabajamos muy bien", cerró.

Julieta Diaz sobre su actual relación amorosa

"Estoy en pareja hace dos años, estoy muy enamorada. Él es un artista uruguayo, la distancia es dura porque a veces pasan dos o tres semanas que no nos vemos pero nos llevamos muy bien. Él tiene una relación hermosa con mi hija", expresó Díaz sobre su amor por su pareja. Y bromeó: "Mucho WhatsApp, videollamada".

Díaz contó que tiene un dúo con otro artista uruguayo, Diego Presa, y por ese motivo viaja mucho a Montevideo. "Estoy muy enamorada también de Uruguay. Estoy feliz porque es un compañero muy hermoso el que tengo ahora", señaló la estrella de filmes como El Futbol o Yo y Corazón de León.

La revelación de Luciano Castro sobre su vínculo con su hijo Mateo

"Lo que me perdí no es irreparable, pero sí tengo esa angustia de no haber estado por correr detrás de varias cosas. Lo llevaba a todos lados conmigo pero yo no dejaba de ser un pibe muy joven con un hijo teniendo que armar mi futuro", enunció el actor en diálogo con Kusnetzoff sobre su hijo mayor, al que tuvo a sus 26 años. Y agregó: "Mi hijo Mateo mil veces me cruzó y me dijo cosas que son desagradables de escuchar como padre".