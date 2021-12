Juariu fue eliminada de MasterChef y rompió en llanto

Juariu fue eliminada de MasterChef Celebrity y vivió un emotivo momento junto al jurado, mientras lloraba desconsolada.

Juariu y Charlotte Caniggia fueron las dos nominadas para ser eliminadas este domingo en MasterChef Celebrity. Las dos cometieron errores igual de notorios en sus platos, por lo que al jurado le costó tomar una decisión. Finalmente, la influencer tucumana fue eliminada de la competencia.

El desafío era hacer ravioles. Juariu hizo unos hervidos de zapallo y pistacho con salsa crema con ralladura de limón y salvia, pero en su afán por innovar y querer destacarse, cometió errores demasiado graves que hicieron su plato muy difícil de comer, según el jurado.

Cuando confirmaron que ella iba a ser eliminada, se largó a llorar y no pudo ni siquiera articular las palabras. “Era muy lindo ver tu alegría, que la mantuviste por todo este tiempo. Hiciste un muy buen camino, sentite orgullosa. Tomate el tiempo para seguir en esto que ya le tomaste el gusto, que es la cocina”, le dijo Donato de Santis.

“Es muy difícil despedirte hoy, Juariu. Nos quedamos con lo mejor de vos. Tenés que estar muy contenta que Juariu estuvo en MasterChef Celebrity”, agregó Damián Betular, mientras que Germán Martitegui le recordó cómo al principio del programa decía que no se merecía estar ahí por ser la única no famosa.

“Todo el tiempo decías que no te merecías estar acá, porque son todos famosos menos vos. Bueno, ahora sos famosa. Cocinás muy bien”, destacó Martitegui, y Santiago del Moro añadió: “Sos muy valiosa, tenés una manera de cocinar exquisita”. “Te merecés mucho estar acá, eh”, le aclaró Betular. Finalmente, todos los miembros del jurado y del Moro terminaron abrazándola.

La devolución del jurado a Juariu en MasterChef

“Estoy muy decepcionado. No pegaste ni una. Masa gorda, todo blanco, salsa de pote, calabaza inexistente, poco sabor”, le dijo Donato en su devolución. “¿Querés verme llorar? ¿Querés verme sufrir? Es como el legado de mi padre a través de Donato”, bromeó ella en unos de los clips, en el que aparece hablándole a la cámara.

“Juariu. No me parece la forma de hacer un relleno de calabaza. Lo procesaste todo con el mixer, capaz le sacó sabor, textura, porque yo no siento nada. Después, pasé un rato explicándote que te convenía hacer otra salsa que no sea una mayonesa, pero apare, nunca pensé que iba a ser una mayonesa comprada. No está rico”, le dijo Martitegui. Cuando estaba a punto de largarse a llorar, Santiago del Moro, conductor de MasterChef, le dio un abrazo y le pidió que no llorara. En las redes, todos los televidentes le enviaron mensajes de cariño y lamentaron mucho su partida.