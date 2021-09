Juana Viale se la pudrió a Adrián Suar con un picante comentario en El Trece: "No madurás"

Juana Viale disparó contra Adrián Suar en el programa de Mirtha Legrand. El picante mensaje que le dejó al reconocido productor de El Trece.

Juana Viale volvió a dar que hablar en el programa de Mirtha Legrand. El pasado sábado por la noche, la conductora recibió la visita de Adrián Suar, productor de El Trece y también reconocido actor del canal. Durante la presentación de los invitados, la conductora le hizo un picante comentario que de no pasó desapercibido en la TV argentina.

Luego de realizar la introducción del ciclo que lleva adelante, "Juanita" decidió presentar la mesa del programa: "Voy a presentar a mis invitados. El primero va a ser Adrián Suar. ¿Cómo vamos?". Luego, el artista se incorporó al estudio con una sonrisa, aunque también la cruzó con un comentario: "Me gusta el cariño espontáneo. Tendrías que decir: 'Te quiero Adrián, qué bien El Trece y qué bien vos'. Es un placer".

En un ida y vuelta que tuvo algunos momentos de incomodidad, Juana Viale le manifestó: "Qué bueno que estés contento acá en mi mesa. ¿Te gusta? Te sentís como en casa". Consciente de que es uno de los productores más importantes de El Trece, el hombre que influye en las decisiones importante del programa de Mirtha Legrand resaltó: "Estoy en mi casa. Me gusta, me gusta la luz y la escenografía".

Adrián Suar visitó por primera vez la mesa de Juana Viale en El Trece.

El picante cruce entre Juana Viale y Adrián Suar en El Trece

Tras el salud entre Juana Viale y Adrián Suar, la conductora se mostró contenta por la continuidad del artista en el mundo de la actuación: "Me encanta que haya vuelto 'Ficción', que hayas vuelto al teatro. Ahora vamos a hablar de todo eso". Aun así, lo destruyó con un comentario: "No madurás más".

Adrián Suar: "Eso ya se sabe, lo que yo hice es blanquearlo, pero no sólo yo soy un inmaduro".

Juana Viale: "Andá a la mesa que voy a seguir recibiendo visitas".

Adrián Suar: "Estás muy linda".

Juana Viale: "Gracias, vos también, Adrián". Y agregó: "El jefe me dijo que me iba a dar un pico y no me dio nada".

El mal momento de Adrián Suar con El Trece

En una entrevista que le concedió a Polémica en el Bar hace algunas semanas, Adrián Suar se refirió a la inestabilidad que hay en el rating de El Trece y le echó la culpa a los eventos deportivos que le han arruinado los planes: "Están muy sólidos ciertos programas y los demás estamos buscando. Tenemos meses que sí y otros que no. Viene la Copa América y... boom. Vienen las Olimpiadas y boom".