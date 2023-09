José María Listorti vuelve a la televisión lejos de Marcelo Tinelli

El gerente artístico de América TV y el histórico humorista de VideoMatch están más alejados que nunca. La inesperada noticias que preocupa al conductor del Bailando por un sueño.

Marcelo Tinelli tiene todo listo para el debut del Bailando 2023 en próximo 4 de septiembre. Tras su salida de El Trece, El gerente artístico de la señal del Grupo América se llevó la competencia de baile consigo y por primera vez saldrá por esa pantalla. Pero en las últimas horas le llegó una inesperada noticia: José María Listorti uno de sus principales cómicos durante años en VideoMatch, será su competidor.

El popular presentador además de lidiar con el alto rating de Telefe, en general, y de Got Talent Argentina, en particular, tenía previsto competir contra una de las figuras que brilló en la pista del Bailando por un Sueño: Laurita Fernández. La exconductora de Bienvenidos A Bordo tenía casi todo cerrado para su desembarco en El Nueve, pero todo cambió de repente.

La bailarina luego de la cancelación de su programa de El Trece se tomó uno días de vacaciones y viajó a Miami. Al momento de comenzar su descanso, tenía previsto volver y conducir una big show en El Nueve, cuya producción estaba a cargo de Kuarzo.

Pero este Jueves en Socios del Espectáculo revelaron que Laurita se bajó del proyecto. “Es una primicia nuestra, Laurita Fernández se bajó de la conducción del programa que tenía previsto para las noches de Canal 9″, contó Rodrigo Lussich. Luego, el conductor agregó: “Lo iba a enfrentar a Marcelo Tinelli a partir de septiembre con un programa de juegos producido por Kuarzo”.

A continuación, Adrián Pallares contó que las autoridades del canal se movieron rápido y ya encontraron a su reemplazo: "Ella finalmente dijo que no y quien dijo sí fue José María Listorti". De esta forma, Tinelli y José María, por décadas figuras que compartieron pantalla, competirán por la audiencia.

Al escuchar la primicia, las panelistas quedaron impactado y Mariana Brey empezó a a indagar si a la bailarina no le convencía el contenido del programa, ya que está relacionada con la producción porque Claudio Brusca, más conocido como ‘’Peluca’’, es la pareja de la artista y trabaja en la productora.

Según la información de los periodistas de El Trece, Laurita no estará en el programa porque "no terminaron de cerrarlo". ’Está todo bien, todo en orden, no terminaron de cerrar toda la situación que tenía que ver con el nuevo programa, que se estaba buscando un jurado, que sería una especie de reality de bailarines, cantantes, un reality de talentos", explicó Pallares

Por su parte, Laura Ubfal en su portal afirmó que Fernández tomó la decisión porque eligió priorizar el teatro. La actriz apostó por la "continuidad de 'Matilda' y la oferta de hacer 'Legalmente rubia' en el invierno del año que viene en el Gran Rex",

La interna detrás del debut de Marcelo Tinelli en el Bailando 2023

En América TV están expectantes por la puesta en marcha de Bailando 2023 con Marcelo Tinelli a la cabeza. Sin embargo comenzó a rumorearse que se va a suspender otra vez el debut que está pautado para el lunes 4 de septiembre, situación que encendió las alarmas en el canal.

La llegada Tinelli a la señal después de estar en El Trece durante muchos años causó revuelo en el mundo del espectáculo. Al principio iba a ser solo el gerente artístico del canal, pero luego se confirmó que venía con el Bailando entre manos. Desde entonces, se fueron armando todos los preparativos para que el reality show empiece en junio.

En esos tres meses (de marzo a junio) pasó de todo, ya que empezó la búsqueda de jurados, ajustar la grilla y conseguir el set de grabación. Sobre esto último hubo polémica: América no tenía disponible ninguno y se rumoreó que Tinelli iba a alquilarle a El Nueve, hecho que hizo reaccionar a una de sus figuras como Beto Casella. "Me parece una locura, por orgullo aunque sea porque le das espacio a alguien que va a pelear desde otro lugar por el tercer lugar", había manifestado el conductor de Bendita TV.

Finalmente, Bailando por un sueño no debutó en el mes de junio y el techo fue agosto. La primera fecha que se planteó fue el 22 y en ese lapso pudieron confirmar la totalidad de los participantes, así como también el jurado conformado por Marcelo Polino, Pampita, Moria Casán y Ángel De Brito. A pesar de eso, de acuerdo a la información que recopiló El Destape, se dilató hasta el 4 de septiembre por demoras para conseguir set de grabación que será en Martínez.

En las últimas horas, se rumoreó que se estira otra vez el debut del reality show, hecho que puertas adentro generó malestar no solo para cubrir la grilla cuanto antes, sino porque hay una apuesta artística y económica de los directivos del canal del Grupo América. De todos modos, fuentes consultadas por este medio aseguran que la fecha del 4 de septiembre continúa firme y también fue confirmado por el mismo Tinelli en sus redes sociales, aunque es un ultimátum: si se pone sobre la mesa la idea de volver a dilatar, el ambiente estará tenso.