Jorge Rial y el peor final de Mirtha Legrand: "No hay probabilidad"

El periodista contó las internas de los canales en medio de las negociaciones de la diva sobre su futuro en la pantalla chica.

Jorge Rial volvió a dar detalles sobre el incierto futuro televisivo de Mirtha Legrand y vaticinó lo peor: la diva podría quedarse sin pantalla para este 2022. En medio de las negociaciones de Nacho Viale con El Trece y la poca cantidad de propuestas que hay en otros canales, el famoso periodista de espectáculos adelantó que el futuro de Legrand en la televisión no tiene grandes expectativas.

Hasta hace unos días atrás, parecía que Mirtha Legrand estaba completamente fuera de El Trece luego de que Nacho Viale pidiera un 200% más de salario que el que proponía el canal. Sin embargo, las negociaciones iniciaron nuevamente para definir por completo el futuro de la diva, pero Jorge Rial anunció que no ve el trato muy esperanzador.

"Ayer contamos que ella está triste porque no volvió a la tele y no hay probabilidad de que vuelva al menos por el momento", lanzó Jorge Rial de forma crítica. "Voy a pasar en limpio lo que dijimos ayer. Mirtha en canal Trece está empantanado por la diferencia de presupuesto, Telefe dice que ya tienen una diva en el ropero, que es Susana, y además les va muy bien a la noche. En El Nueve el dueño no quiere y en América le dicen 'te damos especiales' pero la verdadera intención de América es traer a Juanita en un diario el año que viene", informó el periodista.

En ese sentido, Damián Rojo, panelista del programa, amplió: "Mirtha dice: 'quiero volver a la tele porque sino me muero. Y quiero volver a El Trece'. Obviamente si se cae El Trece Mirtha va a ir a otro canal, pero su prioridad es El Trece y en canal la quiere a ella". Asimismo, enfatizó: "Más allá de los números que tiró Nacho, que no los van a aceptar, con números reales y normales la quieren en la señal".

Por último, Mariana Brey se sumó al informativo y aseguró que tanto el canal como Mirtha Legrand y Nacho Viale no llegan a alcanzar un acuerdo. "Entonces se planteó la posibilidad de cerrar entre Mirtha y El Trece y dejar afuera a la productora de Nacho, pero eso es lo que la diva no quiere, porque piensa que Nacho Viale va a cerrar con algún canal", sentenciaron.

Suar se cansó y destrozó a Nacho Viale por no arreglar la continuidad de Mirtha

Adrián Suar rompió el silencio en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine) sobre el escándalo que se armó alrededor de la no renovación con Mirtha Legrand y apuntó durísimo contra Nacho Viale, cabeza de la productora StoryLab. "A Mirtha Legrand no le cuentan todo", aseguró el gerente de programación de El Trece.

La noticia de que las negociaciones para que Mirtha vuelva al canal del Grupo Clarín no llegaron a buen puerto sorprendió a muchos y preocupó a otros tantos, entre los que se encuentra la propia diva, que desea seguir en El Trece. En ese sentido, la productora StoryLab publicó un comunicado en que el avisaba que tenían la libertad de negociar con otras señales para que Legrand mude sus históricos almuerzos.

Pero faltaba alguna voz oficial por parte de El Trece y la misma llegó con una serie de inesperadas declaraciones de nada menos que Adrián Suar. El gerente de programación rompió el silencio a la salida del teatro donde protagoniza Inmaduros: "Yo quiero que se quede y estoy haciendo el mayor esfuerzo, como no lo he hecho con ninguna otra productora. Todavía no terminó, yo estoy haciendo todo lo posible".

Sobre las negociaciones, que aún continúan, Suar aseguró que busca reducir la brecha entre lo que ofrece El Trece y qué quieren desde StoryLab. Inclusive, el gerente de programación contó que le propuso mudar el programa a los estudios del canal, para así achicar costos, aunque todavía no recibió respuesta.

Además, también se encargó de aclarar que "con Mirtha está todo bien", más allá de las duras negociaciones. Entonces volvió a insistir en que el problema que tienen para la renovación es puramente económico y reconoció que la diferencia es "abismal". "No puedo entender cómo puede ser tan grande, porque dice que no lo puede hacer", agregó Adrián Suar sobre sus charlas con Nacho Viale.