Jorge Rial rompió el silencio y filtró la verdad sobre los chats de Fede Bal: "Todos"

El conductor de televisión fue contundente en su opinión sobre el caso de Fede Bal y fulminó a todas las supuestas amantes. Jorge Rial habló sobre los chats del actor con varias famosas viralizados en redes recientemente.

Jorge Rial acudió a sus redes sociales para lanzar un fuerte dato sobre el escándalo de Fede Bal y sus infidelidades a Sofía Aldrey. Recientemente se viralizaron fotos de supuestos chats entre el actor con figuras con Flor de la V, Estefi Berardi y Lourdes Sánchez y el periodista contó su verdad al respecto.

"Todos los chats son ciertos. Repito, todos los chats son ciertos", escribió el conductor de Argenzuela en C5N desde su cuenta de Twitter. Si bien el periodista ya no está totalmente abocado a los chimentos como lo estaba cuando conducía el ciclo Intrusos, el caso de Bal tomó tal relevancia que el comunicador decidió involucrarse en la polémica.

Las imágenes de esos chats demuestran que Flor de la V, Sánchez y Estefi Berardi habrían sido amantes de Bal, ya que los mensajes que se pueden leer están cargados de contenido sexual alusivo a supuestos encuentros íntimos entre las involucradas y el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

La propia Flor de la V habló sobre el escándalo de Fede Bal en Intrusos, sin saber que más tarde se viralizarían supuestos chats que la involucraban a ella, quien está en pareja desde hace más de 25 años con Pablo Goycochea, padre de sus hijos.

El mensaje de Sofía Aldrey tras el escándalo por los chats de Fede Bal

La expareja del actor hizo un contundente posteo en sus historias de Instagram, en el que no hizo alusión directa a Bal pero no quedaron dudas de que fue dedicado a él. Aldrey compartió un texto de Patricia Faur titulado Venganza, que comienza: "No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia".

"Y necesitás sacarte la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan. No, estas cosas pasan cuando estás con manipuladoras, narcisistas y psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa", continuó el escrito publicado por la ex de Fede Bal. Y cierra: "Porque no lo atendiste porque no tenías ganas de tener sexo, porque el embarazo te dejó unos kilos de más, o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos que estuvieron separados".

Además, la joven compartió una foto desde una paradisíaca playa en la que se mostró con una sonrisa en su rostro, por lo que sorprendió a sus seguidores al develar cuán tranquila está a pesar de la exposición masiva que le significó el escándalo de su expareja.

La respuesta de Nazarena Vélez a Carmen Barbieri

Yanina Latorre fue quien dio a conocer detalles de los chats de Fede Bal en LAM, ciclo donde también trabaja Nazarena Vélez. Carmen Barbieri se refirió a als caras que la actriz hizo mientras su compañera contaba las infidelidades de Fede Bal y soltó: "Los comentarios de la gente que no lo quiere son bárbaros. Hay que verle las caras a la gente. Diciendo ‘viste, tenía razón’. Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras".

"No entendí mucho lo de Carmen que se enojó conmigo porque hice caras cuando hablábamos del tema. Que lo maneje en terapia, yo estoy en un programa y si estoy escuchando a mi compañera y escucho que dicen que 'se van a tatuar un pene' me voy a reír porque sino no estaría prestando atención", respondió Nazarena en el ciclo conducido por Ángel de Brito. Y cerró: "La verdad es que no me interesa, estoy a días de ser abuela. Siento que Carmen no entendió nada. Hace dos meses me quería pedir perdón y ahora me amenaza".