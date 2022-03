Jorge Rial le contestó con un cruel mensaje a Nazarena Vélez por tratarlo de mafioso: "Se boleteó"

El debut de LAM por América TV se encendieron varias mechas entre los famosos. Una de ellas correspondió al grave relato que contó Nazarena Vélez, donde habló de las amenazas que recibió de Jorge Rial.

El esperado debut de LAM en América TV no se privó de peleas, cruces y palitos, como cuando Nazarena Vélez acusó a Jorge Rial de "tener conductas mafiosas". El contraataque del periodista no se hizo esperar y disparó munición pesada contra la nueva "angelita"

Al aire de su programa diario Argenzuela (Radio 10), el exconductor de Intrusos -que viene de tener un fuerte cruce con Adrián Pallares, excolega a quien amenazó con divulgar chats de un "amor clandestino"- reaccionó a la declaración de la actriz con un filoso mensaje: "me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteo después de cagar gente. Yo no lo ví en mi vida esto".

La declaración de Nazarena Vélez que puso contra las cuerdas a Rial

Uno de los temas de la semana fue la serie de problemas de Rial con figuras del espectáculo, como el periodista de espectáculos Adrián Pallares y la capocómica Carmen Barbieri. Los enfrentamientos fueron motivo de análisis en el regreso de LAM y quien sacó el tema fue Ángel de Brito, conductor del histórico ciclo que se mantuvo con buenos números de audiencia toda la noche del martes 8 de marzo.

Cuando le llegó el turno de participar, Nazarena sumó su testimonio. A pesar de que en un momento se rumoreó que tenía un romance con Rial, ella lo negó y además reveló lo intimidante que le parecía. “Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo, pero tiene eso de tenerle miedo”, comenzó. Y contó con detalles cómo fue la vez que Rial la llamó por teléfono para hacerle una pregunta que la descolocó.

Ella llegó a la conclusión de que se maneja imponiendo miedo. “Una vez me llamó y me dijo: '¿Vos medís?', 1.73 le contesté, 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo. Tiene una cosa mafiosa que él mismo se declara como un mercenario”, cerró. Acto seguido, las "angelitas" restantes -Yanina Latorre, Andrea Taboada, Pía Shaw y Ana Rosenfeld- quedaron impactadas. Lo que sí está claro es que los buenos números de rating indican que hay un interés y un público cautivo que ansía devorar jornada tras jornada los escándalos de los famosos en el nuevo circuito de magazines de la televisión.