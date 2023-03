Jorge Rial hizo un desesperado pedido de disculpas tras la detención a Marcelo Corazza

Jorge Rial hizo un mea culpa tras la detención de Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano, quien fue acusado de ejercer trata de menores.

Jorge Rial se mostró muy sensibilizado por la detención a Marcelo Corazza por corrupción de menores y trata de personas. El conductor habló sobre el caso y reveló que sabía esto desde hace varios años, pero que por presiones que recibió por parte de colegas del ambiente, nunca llegó a investigar el tema a fondo y escuchar a las víctimas como se lo merecían.

El ganador de la primera edición de Gran Hermano (Telefe) está detenido actualmente junto a otras tres personas. Rial brindó detalles desconocidos sobre el tema y recordó que, años atrás, había mostrado en Intrusos (América TV), junto a su compañero Luis Ventura, una cámara oculta que le hicieron a Corazza.

En ese clip se vio al productor dentro de un auto, teniendo un acercamiento con un chico menor de edad. Sin embargo, en aquel entonces, fueron repudiados por haber mostrado eso en pantalla y acusados de homofóbicos. Rial y Ventura recibieron tan graves acusaciones que en determinado momento se rindieron y dejaron de hablar sobre el tema. Ahora que Corazza fue detenido, el conductor se mostró profundamente arrepentido por no haber indagado más en el tema.

“Después de esto, recibimos muchas denuncias sobre este tema particular, pero habíamos quedado invalidados por esto. Corazza ya entró a Gran Hermano formando parte de esta banda de trata y corrupción de menores", recordó Rial, muy angustiado por los padres de las víctimas. "Cuando a nosotros nos llegó, fueron tres padres, que les pido disculpas desde acá porque no les di bola en aquel momento, porque sentí que estaba inhabilitado para seguir con el tema, que lo habíamos abordado pésimo. Ellos me llamaron y se hablaba sobre esto de lo que la Justicia ahora lo está acusando formalmente”, concluyó.

La palabra de Luis Ventura sobre la cámara oculta a Marcelo Corazza

Luis Ventura también recordó aquella cámara oculta que hizo con Rial y recordó en A la Tarde (América TV): "El tema es así: alguien viene y hace una denuncia y muestra un video oculto que se hizo adentro de un auto, donde Corazza le avanza a un menor de edad. Yo llego un día a la producción y me dicen 'tenés que ir a hacer una nota'. La cámara oculta la hizo la víctima. Yo hice la nota y la persona cuenta toda la historia, la pusimos al aire de Intrusos y a Rial y a mí nos mataron".

En este sentido, destacó que ambos fueron duramente criticados por haberse metido con la sexualidad de Corazza, cuando en realidad, "nadie pensó en el menor que estaba haciendo la denuncia". "La verdadera nota no era mostrar la sexualidad, era mostrar que se estaba curtiendo a un menor de edad y estaba probado. Pero cambiaron el título y fueron a buscar al conductor de ese ciclo, que tanto quilombo armó, para que jugara para el equipo a un contrato realmente muy importante", finalizó.