Jorge Rial fulminó a Marina Calabró: "Ahí está la traición"

El conductor liquidó a su excompañera de TV Nostra por la experiencia del programa que compartieron en América. "Lleva y trae información", agregó.

El final repentino y abrupto de TV Nostra (América) sigue dando que hablar y ahora el que le echó más leña al fuego fue su exconductor Jorge Rial, quien liquidó a su expanelista Marina Calabró sin nombrarla. "Ahí está la traición, lleva y trae información de todos lados", aseguró en la entrevista con Gustavo Sylvestre en La Cocina del Gato, por C5N.

Con relación a la corta vida del ciclo que condujo de lunes a viernes en el prime time, el ex-Intrusos (América) aseguró: "Cuando estaba en Miami -donde viajó para vacunarse contra el COVID- empecé a tomar la decisión de irme. El programa que había soñado no lo podía hacer. Era tocar la vida política desde otro lado, mas irónico".

"A mí la gente me quiere ver en un lugar, y la grieta está tan metida que para ellos la ironía es un ataque. No te podés reír, quieren que castigues, no que te rías", comentó Rial acerca del posible motivo del bajo rating.

Sin embargo, reveló que el inconveniente mayor de TV Nostra no fue el encendido sino un tema de "decisión personal" porque todos lo llevaban para el lado del espectáculo, ámbito del que se quería alejar luego de tanto tiempo. "Hoy hubiese seguido al aire y, con los números que veo que se están manejando en la tele, hubiéramos estado bárbaro. No fue un problema de números", reconoció.

"Tomé la decisión en 48 horas, solo. Mi familia se enteró a las 18 de ese mismo día", recordó el periodista de 59 años. "Tus compañeros por ahí te castigaron, te castigaron algunos", le mencionó el "Gato" Sylvestre, a lo que Jorge reaccionó directamente y sin eufemismos: "Me traicionaron los que me tenían que traicionar y estuvieron conmigo los que tenían que estar, no me sorprendieron ninguna de las dos cosas. Hubo traiciones, gente que salió a hablar", lanzó sin nombrar a Marina Calabró, que lo liquidó públicamente durante las últimas semanas.

"A mi familia no le conté porque no le quería angustiar y a algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Hay gente alrededor que después se la venden a los otros, van y cuentan las cosas afuera, y yo no quería que se filtrara", detalló el presentador. "Tomé la decisión por una persona en especial porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabia...", profundizó al respecto, aunque no nombró a nadie.

"¿Y por qué la convocaste?", insistió Sylvestre con relación a Calabró, por lo que Rial sentenció: "Porque tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia, y me di cuenta de que no... Yo lo asumo como un error mío".

Marina Calabró fustigó a Jorge Rial por el fracaso de TV Nostra

En el mano a mano con La Nación, la politóloga opinó: "No nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Ni Diego (Ramos) ni Ángela (Lerena) ni yo nos lo merecíamos de esa manera. Yo venía hablando bastante con Jorge por los temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final".

Con relación al momento en el que le avisaron que el producto iba a ser dado de baja, rememoró: "Nosotros fuimos convocados para juntarnos a las 18.30 en la oficina de Jorge. Diego avisó que no podía ir porque tenía otro compromiso, así que fuimos Ángela y yo. Estaban la productora ejecutiva, el productor... Ellos ya sabían de la decisión, pero Ángela y yo nos enteramos ahí mismo por Jorge de que era el último programa. Fue un balde de agua fría".

"Le dije que me parecía una mala decisión para todos nosotros, pero sobre todo para él. Que me parecía que no se estaba haciendo un bien, sino todo lo contrario. No me contraargumentó, él ya nos había explicado sus motivos, que eran más o menos los mismos que dijo al aire, y no me discutió nada ni me quiso convencer. Igual, hubiera sido imposible que me convenciera de lo contrario. Esto es un laburo no sólo mío sino el de muchos, y la televisión se trata de dar batalla”, cerró.