Marina Calabró durísima contra los cambios en Intratables: "Fantino comió con entrevistados"

La periodista se despachó contra el nuevo formato del programa de América y le dio con dureza a Alejandro Fantino.

La periodista Marina Calabró analizó el nuevo formato de Intratables, el programa de la noche de América TV y no se guardó nada. En su columna en Lanata sin Filtro aprovechó una chicana del conductor del ciclo y cargó contra la producción del canal y Alejandro Fantino, flamante cara del programa político tras la salida de Fabián Doman.

Marina Calabró respondió a Jorge Lanata cuando aseguró que “Fantino dio vuelta ‘Intratables’” al aire de Lanata sin Filtro en Radio Mitre. “¿Usted se acuerda de qué iba el programa? Era un grupo de gente discutiendo los grandes temas de actualidad. Bueno ¡Olvídelo! Ya no, desde el viernes cambió todo”, lanzó la periodista.

En este sentido, Marina no ocultó su descontento con el nuevo formato del programa de América luego de la renuncia de Fabián Doman y precisó: “Arrancó con el clásico debate, pero reducido a su mínima expresión, con cuatro panelistas. Después ellos ya no estuvieron más en pantalla. Y después Fantino comió con entrevistados, cual Mirtho Legrand”.

Ya en su columna la periodista reveló que al panelista Paulo Vilouta "ya le habían avisado que no vaya, ‘ni vengas que esto va a ser un disgusto’". Sin pelos en la lengua, agregó: "Si van a sostener este esquema, no necesitan más. El debate de panelistas duró 12 minutos. Discutieron dos temas, terminaron y taza taza cada cual para su casa. Rajó al elenco estable, se fueron, desaparecieron, no los vimos nunca más".

Intentando bajar el tono, opinó: “Yo soy una defensora del formato clásico de ‘Intratables’, me parece que es el gran debate de la televisión, y qué hay que buscarle, dentro de esa lógica, un aggiornamiento o impronta propia. Ahora si vamos a convertir ‘Intratables’ en ‘El Show de Fanta’ o A la mesa con Fanta’…".

Direccionando sus críticas hacia el nuevo conductor del programa, disparó: "Es el conductor, pero es otro programa, para eso hubieran bajado la persiana de ‘Intratables’, dejan descansar el formato y arman ‘El Show de Fanta’ porque se me canta”. Y ya que estaba, también fue con un filoso ataque hacia la gerencia de América.

“Midió 1,9 y por ese número arruinar el programa que continuaba, es medio un mensaje de ‘me importa todo un pito’. Igual hay una plana gerencial que lo permitió, no es que Fantino es un loco”, completó Calabró.