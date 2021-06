Diego Ramos habló sobre el abrupto final de TV Nostra: "Estoy arrepentido"

En diálogo con Catalina Dlugi, Diego Ramos dejó algunas declaraciones picantes tras el sorpresivo final de TV Nostra. El actor habló de su situación laboral actual, su relación con Jorge Rial y de cómo se enteró del final del programa.

El abrupto final de TV Nostra, el más reciente proyecto televisivo de Jorge Rial con América TV, sorprendió a todos, inclusive a los propios integrantes del programa. Uno de los panelistas del ciclo, Diego Ramos, habló por primera vez al respecto y dejó algunas declaraciones impactantes sobre el programa, cómo quedó su relación con Jorge Rial y la realidad económica que atraviesa tras el final de TV Nostra. "Tomé una decisión muy errada", aseguró el actor.

El 28 de mayo del 2021, Jorge Rial sorprendió a todos tras anunciar que esa sería la última noche de TV Nostra, el programa por el que dejó Intrusos, tras más de 20 años al frente del exitoso ciclo de espectáculos. "Tuve los mejores jugadores detrás y delante de cámara. Me pusieron una Ferrari y la choqué", aseguró esa noche el conductor frente a cámara. De esta forma, Rial anunciaba el final del proyecto que duró solo unos meses pero que terminó debido a los bajos niveles de audiencia.

En diálogo con Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi por La Once Diez, Diego Ramos reveló que la noticia le cayó como un "baldazo de agua fría": "Estaba anonadado porque me enteré una hora antes, nos habían convocado a una reunión, voy y fue mucha sorpresa. No estaba enojado ni molesto, estaba sorprendido". "Él me lo vino a decir a mi y yo mucho más para decirle no tenía porque estaba delante de una persona que estaba muy mal, realmente estaba muy mal y sobrepasado por esto", explicó el actor sobre cómo se encontraba Jorge Rial en ese momento, mientras también aclaró que tras el final no lo volvió a ver.

"Yo entendí que tomé una decisión muy errada porque a mí me contrataron para hacer un programa de humor y actualidad y no fue eso", continuó Diego Ramos, que debió dejar su trabajo en Cortá por Lozano para sumarse a TV Nostra. El mismo actor reveló que la idea inicial del ciclo era "ser un programa ameno y humorístico, como el de Jey Mammón", en alusión a Los Mammones, el late night que conduce el humorista, que se convirtió en el programa más visto del canal y fue el elegido para ocupar temporalmente el horario de TV Nostra.

Jorge Rial junto a Diego Ramos y Marina Calabró, dos de los panelistas de TV Nostra

"Creo que a Jorge lo venció las ganas de hacer política y de involucrarse en la realidad nacional", analizó Ramos. En cuanto a su situación laboral actual, el actor fue contundente: "Yo tenía tres trabajos, estaba haciendo teatro y lo tuvimos que parar por la pandemia, estaba en Cortá por Lozano, que me fui para empezar este programa, y en la radio, que sigo, pero me quedé sin ese sueldo". De la misma forma, Diego Ramos consideró que volver a Cortá por Lozano "sería como medio raro".