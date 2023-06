Jorge Rial contó la verdad sobre las deudas de Tinelli: "Es"

El periodista regresó a su programa de Radio 10 y dio detalles sobre los problemas financieros del gerente artístico de América TV.

Jorge Rial aún se está recuperando de las secuelas que dejaron el infarto que sufrió en Colombia y del mediático conflicto con su hija Morena. Pero eso no le impide meterse de lleno en una nueva polémica: las deudas millonarias de Marcelo Tinelli. Hace algunos días, le dedicó un filoso tuit al gerente artístico de América TV por los problemas en el canal y ahora dio más detalles sobre los problemas financieros del empresario.

El periodista regresó a su programa de Radio 10 e hizo un irónico comentario sobre el regreso del Bailando 2023. "¿Che, ya volvió Tinelli?" le preguntó a su columnista de espectáculos, Agustín Rey. Cuando su compañero le contestó que no, retomó sus comentarios filosos: "¿Pero qué hace con los participantes? Los tiene a todos encerrados en un galpón gigante? ¿Qué está haciendo esa gente?".

"Hay autoridades de América que ya se están planteando si hicieron bien en contratarlo", reveló y continuó: "Y escuchame... los tipos dicen "le pagamos 10.000 dólares por mes para que sea gerente de programación (es gerente artístico) y lo único que trajo hasta ahora es Alf, un comuñe que mide nada más que 1 punto, o menos".

Luego precisó que las constantes postergaciones en el debut del show se deben a las dificultades para encontrar estudios porque "le piden la tarasca al contado o en efectivo porque ya nadie le cree". "Voy a contar una infidencia. En Canal 9 había un lío bárbaro porque estaban esperando que Tinelli pusiera la guita para pagar los sueldos, pero un día el tesorero empezó a preocuparse porque la platita no llegaba. Y todo es así", sumó.

Tras la caída del acuerdo con el canal del Grupo Octubre, según Ángel de Brito, Tinelli cerró un trato con los Estudios Cuyo, donde se realizaron los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale. "Después de esos rechazos Tinelli tuvo que negociar con Nacho Viale, y Nacho le dijo 'yo no tengo problema, pero me pones a Mirtha en la programación del canal', y en América parece que no quieren saber nada", explicó Rial y añadió: "Para colmo, el piloto de Mariana Fabbiani les aburrió mucho y no llegan con la escenografía a la fecha que dieron para el arranque. Hay mucho lío en América".

"El tema es que nadie le quiere aceptar los cheques a Tinelli, porque son cheques que tienen la extraña capacidad de volar. El hombre no puede volar, pero los cheques de Tinelli si, ¿Es increíble no?", dijo con ironía sobre las deudas que acarrea el empresario. "Entonces le piden el efectivo, y el efectivo cuando son cifras tan altas es difícil de conseguir", remarcó el conductor radial.

"Lo voy a decir con todas las letras y las cifras", siguió Rial mientras tomaba su teléfono celular, donde tenía más datos. "Claro, los cheques no fueron librados por él, no están a su nombre, es vivo Tinelli, sino que son cheques que fueron entregados por firmas o empresas vinculadas a él. En total son 258 cheques por 648 palos. Hay cheques que son de San Lorenzo, cheques que dio la firma Publicidad e Imagen SRL y también hay cheques que son de Laflia producciones, que son 32 cheques por 20 palos. Ese es el lío verdadero", completó.

La estrategia judicial de Jorge Rial en el escándalo con su hija Morena

Marina Calabró compartió nuevo detalles sobre la decisión que tomó Jorge Rial respecto a su hija Morena Rial, luego de que la joven de 24 años ventilara sus conflictos familiares en diferentes programas de televisión. "Ay Dios mío lo que se viene" anticipó la periodista.

"Sabemos que hay dos equipos de letrados trabajando para generar acciones legales", afirmó Calabró y puso al aire un audio de Rial hablando del tema. "Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo, prepárense para lo que se viene", fueron las palabras con las que comenzó el mensaje de voz del conductor de C5N. "Se viene muy fuerte el contragolpe, ya lo estoy armando, los quiero ver a todos", finalizó.

Tras el amenazante audio, Calabró explicó la estrategia jurídica que planea el exconductor de Intrusos. "Hay dos equipos legales al mando de estas demandas..." a los que les exigió iniciar demandas legales por calumnias e injurias (civil), y por daños y perjuicios (penal), explicó Marina.

La hermana de Ileana también contó que hay un grupo de personas y empresas demandadas. La primera es Karina Mazzocco por brindarle espacio a Morena en A la tarde, pero también incluyó a las empresas América Televisión, Jotax, su examigo Luis Ventura, aunque la lista podría ampliarse.