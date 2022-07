Jorge Rial apuntó con todo contra Waldo Wolff: "Mové el orto"

Jorge Rial disparó con todo contra Waldo Wolff, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara de Diputados.

Jorge Rial disparó furioso contra Waldo Wolff, tanto en sus redes sociales como en Argenzuela, luego de denunciar las violentas amenazas que recibió por parte de Daniel Vila, cabeza de América TV. "Mové el orto", reclamó el conductor de C5N respecto a la inacción y las palabras del diputado macrista, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara baja.

El escándalo estalló en la pantalla de C5N cuando Jorge Rial denunció al aire en Argenzuela que en el corte había recibidio una llamada de Daniel Vila, accionista de América TV. En la comunicación, el esposo de Pamela David amenazó al periodista por la información que estaba dando sobre conflictos en el canal y varios compañeros de Rial fueron testigos de las violentas palabras de Vila.

Este miércoles, el periodista de C5N y Radio 10 disparó tanto en su programa como en su cuenta de Twitter contra Waldo Wolff, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara de Diputados, porque se negó a emitir un comunicado repudiando las amenazas de Vila. "La comisión no va a sacar ningún comunicado porque no tenemos pruebas, la palabra de Jorge nada más, no es un asunto público", leyó Rial que le envió Wolff.

"¡Loco muevan el culo! No me mueven el culo salvo para viajar", disparó el conductor, muy enojado con la situación en Argenzuela. No conforme con eso, el histórico presentador de Intrusos continuó muy filoso: "Tirate al piso como cuando eras arquero… te pido por favor, ¿querés que te lleve a Daniel Vila y me cague a palos delante tuyo para que te des cuenta? ¡Es una amenaza a un periodista!".

"Vos te crees que los periodistas son la otra mitad y esta mitad no somos nada. Soy periodista como tus amigos, entonces mové el orto", agregó Jorge Rial, durísimo contra Wolff. Por otra parte, el periodista también usó sus redes sociales para apuntar contra el diputado macrista: "Tres veces le pregunté al diputado Wolff Waldo que repudiara públicamente la amenaza de Daniel Vila. Las tres veces no lo hizo. Es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresion. Tengo más miedo que antes. Lamentable".

Rial brindó más detalles sobre las amenazas de Daniel Vila

"Fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme y decirme que me iba a cagar a trompadas. Me dijo que era un fracasado, un hijo de puta y un muerto de hambre", detalló el padre de Morena Rial, detallando que Vila es "el dueño de uno de los medios más grandes del país" y por ende "un tipo que tiene que valorar y defender la libertad de expresión por sobre todas las cosas".

Rial no sabe qué fue exactamente lo que le molestó al dueño de América, pero aseguró que el empresario estaba molesto con la información que estaba manejando en su programa sobre "los problemas de programación de América TV y de pagos de sueldo y aguinaldos". "No se qué pudo haber molestado. No tengo nada en contra de América, es información", insistió el conductor.

"No me dijo ni 'hola'. Me empezó a amenazar e insultar con que me iba a bajar los dientes, que me iba a venir a buscar. Está todo grabado. Me llamó fracasado", continuó Rial, y enfatizó que estuvo "20 años dándole al canal un programa con el mayor rating", en referencia a Intrusos.