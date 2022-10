Jorge Lanata se la pudrió a Mirtha Legrand en su propia mesaza: "No puedo creerlo"

"La Chiqui" Legrand puso en aprietos a Jorge Lanata con una pregunta incómoda que le hizo pasar un embarazoso momento.

Mirtha Legrand invitó a Jorge Lanata a su mesaza de sábado por la noche en El Trece y, fiel a su estilo picante, lanzó una atrevida pregunta para romper el hielo. "Esperaba la tarjeta", le recriminó "La Chiqui" al famoso periodista macrista.

Durante el mano a mano, la conductora no dudó en arremeter contra Lanata y hacerle una filosa pregunta de tipo personal: "Hace mucho que te quería preguntar, ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?". La figura estrella de Radio Mitre, que contrajo matrimonio con Elba Marcovecchio el pasado 23 de abril, no ocultó su asombro y disparó: "Ay, no puedo creer que me preguntes esto al aire".

"Es increíble, pero increíble en todo el sentido de la palabra. En lo bueno, en lo insistente, en lo 'memoriosa'. Yo ya le expliqué. Yo ya te expliqué que era re lejos y era tarde. Dije ‘¿para qué te voy a meter en un compromiso de tener que venir?", sumó, totalmente incómodo.

En tono sincero, Mirtha Legrand asintió a las palabras de Lanata y reconoció: "Lo pensé en casa: ‘¿se lo pregunto o no se lo pregunto?'". Fue entonces cuando Lanata le tomó la mano y manifestó: "Me hubiera encantado que vinieras, te digo la verdad". A modo de broma, y para cortar la tensión con un chiste, el periodista indicó: "La próxima vez que me case, te invito".

De todas formas, "La Chiqui" insistió en que "esperaba la tarjeta" de invitación para el casamiento. "Y decía ‘hoy va a llegar’", añadió. Finalmente, Mirtha le aclaró a Lanata a modo de conclusión: "Si me hubiera dolido realmente y mucho, no te lo hubiese preguntado".

El día que una figura de la TV trató de "dinosaurio" a Mirtha y la diva no se lo dejó pasar

Una figura muy destacada de la televisión, hace años trató, de "dinosaurio" a Mirtha Legrand y la diva no se lo dejó pasar. "Me pareció espantoso. Es feo", enfrentó Mirtha a esta estrella de la TV argentina, que no sabía dónde meterse y cómo pedirle disculpas ante las quejas de la diva.

Con una historia extensa en la televisión argentina, Mirtha Legrand tuvo más de un cruce con diferentes invitados a sus mesazas que se convirtieron en momentos icónicos de la pantalla chica. Así como muchos recordarán el famoso exabrupto de "mierda, carajo", Mirtha también protagonizó otros como un insólito intercambio que tuvo con Gerardo Sofovich.

Lo que sucedió hace ya unos cuantos años fue que el legendario productor sorprendió a la diva con una fuerte palabra mientras hablaban de lo autoexigentes que eran. "Hay que exigirse a uno mismo", reconoció la conductora, a lo que Sofovich le consultó si ella no era exigente. Mirtha aclaró que sí y fue entonces que se produjo un inesperado cruce.

"Vos sos una joven...dinosauria", disparó el productor, lento de reflejos y de forma algo inconsciente. Por su parte, Legrand tardó en reaccionar y comenzó agradeciéndole la parte de "joven", pero después notó la otra parte de la frase de su invitado y lo cruzó: "¿Qué me llamaste? A mí no me digas dinosaurio ni loco".

Pese a los balbuceos de Sofovich, el programa continuó de forma amena aunque la diva no olvidó las palabras del productor. Mientras leía los saludos y comentarios de los espectadores, Mirtha insistió: "Me quedé con lo de dinosaurio, me pareció espantoso. Es feo". Entonces, el productor intentó defenderse y le respondió que no era "feo" el término, pero la diva fue inflexible y le replicó que se llamara a él mismo "dinosaurio" pero que no volviera a decírselo a ella.