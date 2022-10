Jorge Lanata deja PPT tras el fallo en su contra: "Una manga de pelotudos"

El periodista anunció que no continuará con su ciclo por El Trece. Horas atrás, fue condenado por daños y prejuicios por escrache de menores.

Jorge Lanata anunció que no continuará con su programa Periodismo Para Todos (PPT) por El Trece. Esta inesperada determinación se da luego de haber sido condenado por daños y prejuicios, debiendo pagar una indemnización a la familia del juez Eduardo Freiler junto a un pedido de disculpas públicas en Radio Mitre, PPT y el propio Diario Clarín.

Con respecto al fin del ciclo que conduce en El Trece, el periodista manifestó en diálogo con La Nación (LN): "Hace doce años que lo hago. Yo no estuve doce años nunca en ningún lugar en toda mi carrera. Es la primera vez que me sucede en mi vida. Ya está. A otra cosa". "Si me preguntás si profesionalmente si esto me interesa más, te digo que sí. Entre el cotilleo pelotudo de los políticos y temas que tienen más que ver con la vida, me interesa más esto. Igual el año que viene voy a seguir porque son las elecciones", agregó Lanata.

Por otro lado, sobre el periodismo que realiza en PPT, sostuvo: "Con Macri nos cargamos a (Mario) Quintana, hicimos alguna denuncia. A mí eso no me preocupa, acá siempre hay temas, esté el gobierno que esté. Pero a mí me aburre el formato. Ya está, me parece que hay cosas más interesantes para hacer que una denuncia de PPT". "Agradezco a Dios haber cambiado el formato a una hora, fue una idea mía. El canal no quería, porque no le conviene. A mí, tampoco, porque en una segunda hora bajás la medición. Nos va muy bien porque en una hora es palo y palo. Está perfecto; no hace falta más", remarcó.

Más allá de su cercanía a la oposición, el periodista aseguró que muchos macristas lo llaman a la radio para insultarlo. "No me importa nada. En mi carrera trato de ganar libertad, no de perderla. Si yo voy a perder mi libertad por una manga de pelotudos que están en la casa escuchando la radio, que no me escuche nadie", dijo. Y en relación al futuro, vaticinó: "Algo haré. Escribiré libros. No me importa, pero digo lo que tengo ganas. No soy un payaso que anima la fiestita".

Con respecto a la condena que se conoció hace pocas horas, Lanata deberá pagar una indemnización de un total de $1.200.000 y realizar una disculpa pública a los hijos del juez Freiler. Es por escracharlos siendo menores de edad sin autorización en la emisión de su programa televisivo por El Trece, el día domingo 6 de septiembre de 20015.

"El daño moral adicional sufrido por su hijo Bruno Freiler debido a la manipulación de su imagen hecha por el citado periodista; y el daño moral propio sufrido como progenitora de quienes fueron injustamente abordados, maltratados, expuestos y exhibidos por el Sr Lanata, en forma totalmente injusta y contraria a toda normativa nacional e internacional vinculada al trato de menores", expresa la resolución.

La frase de Lanata

Lanata había sugerido que los compañeros de colegio deberían escrachar a los hijos de los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. "Lo mínimo que les puede pasar es que los puteen en la verdulería, en un hotel alojamiento, en las vacaciones, por lo menos que tengan repudio social. Que los compañeros de colegios les digan a los hijos de Farah, Freiler y Ballestero 'che, ¿tu papá hizo eso?', planteó Lanata.

Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados, mostró su rechazo a la actuación de Lanata: “Es desagradable que periodistas se manifiesten de esta manera (pidiendo escarches)”. "Esto es preocupante porque afecta el sentido institucional. Quien ejerce el poder debe respetar sus limitaciones", sumó preocupado Cabral ante la búsqueda de imponer presión sobre cómo se debe resolver un caso judicial.