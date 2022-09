Joaquín Levinton confesó su calentura con los delantales de MasterChef: "Sin nada"

El cantante de Turf Joaquín Levinton reveló que uso le dio a los delantales que usó como participante de MasterChef Celebrity 3.

El artista Joaquín Levinton visitó a Verónica Lozano y habló de su paso por MasterChef Celebrity 3, deteniéndose en una picante confesión sobre el uso hot que le dio a los delantales que usó en el reality. "Sin nada abajo", deslizó, en un picaresco estado de éxtasis.

Invitado a Cortá por Lozano (Telefe), Levinton inició la charla lamentándose por no haber podido traer a su perra al estudio: "Ahora que me enteré que podía venir con el perro me quiero matar que no vine con Raquelita. Con lo que le gusta salir en cámara". Con curiosidad, la conductora le preguntó si su mascota dormía con él en la cama y el cantante de Turf dio una respuesta firme: "En la misma cama no porque pierde mucho pelo y por ahí se le cuela alguna pulga".

La entrevista derivó a las manías por el orden que tiene Levinton, sobre lo que el músico señaló: "Sí, soy muy ordenado. Viste que dicen que el desorden externo es la proyección de lo que tenés en el cerebro. Lo que junta polvo me desespera". Haciendo uso de la ironía, Verónica Lozano deslizó: "¿Plumereás? ¿Sacudís las cosas?".

Entrando en los códigos del juego propuesto, Joaquín no se achicó y precisó: "No te voy a negar que, alguna vez, habré plumereado". "¿Se plumerea en joggineta? ¿En slip? ¿En qué se plumerea?", arremetió Verónica. Picardía mediante, el artista sentenció: "Es con el mismo delantal que usaba para MasterChef pero sin nada abajo". El momento quedó coronado con las risa de la conductora, quien quiso saber si lo hacía "en culo". "A parte nos regalaron tres. Así que tengo tres colores distintos", finalizó el invitado.

MasterChef Celebrity 4: cuándo se estrena en Telefe

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity ya está confirmada por la pantalla de Telefe. Luego de tres exitosas entregas y una edición especial de repechaje, el reality de cocina volverá a tomar lugar en la grilla del canal de la familia luego de dejar descansar un poco el formato.

Según confirmó el Diario Show, la producción del programa ya empezó a diagramar todo para tener una nueva entrega del programa que consagró en el éxito a Telefe. Aunque si bien la señal aseguró que pasarán unos meses hasta estrenar una nueva temporada para dejar descansar el formato, todo empieza a encaminarse para que la cuarta de MasterChef Celebrity temporada llegue a la pantalla chica.

Según confirmó el mismo portal de espectáculos, la nueva entrega de MasterChef Celebrity ya está confirmada para dentro de los próximos meses, pero luego de que finalice La Voz Argentina y el canal estrene otros formatos. En este contexto, se confirmó que el reality de cocina volverá a arribar a Telefe a principios del año próximo, es decir en el 2023