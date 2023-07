Jimena Barón sorprendió al contar de qué trabajaba antes de ser famosa

Jimena Barón dejó sin palabras a todos sus seguidores al contarles de qué trabajaba antes de ser famosa.

Jimena Barón reveló detalles desconocidos sobre su vida personal y contó cuál es el trabajo que tenía antes de saltar a la fama como bailarina, actriz y cantante. A pesar de su gran éxito al día de hoy, Barón, como tantas otras figuras de la farándula, tuvo trabajos normales que nada tienen que ver con el arte. Recientemente, les contó a sus seguidores a qué se dedicaba antes de su estrellato y otras cosas que no sabían sobre su historia.

Muy a menudo, Jimena habilita juegos de preguntas y respuestas para que sus seguidores les consulten sobre cualquier cosa. En esta ocasión, una de sus seguidoras le pidió que contara "cosas random" que no sabían de ella. Para sorpresa de todos sus fans, Barón tuvo muchas historias para contar.

Primero, contó a qué se dedicaba antes de ser artista: "Fui cajera de un supermercado". Luego, agregó otros datos sobre las actividades que hizo y contó que, en una época, practicaba taekwondo y pakua. Además, agregó: "Nunca tuve un deja vu, no me gustan los churros, amo el rabo y no consigo, siempre estoy tejiendo algo, no veo películas de terror, no me gustan los aviones, mi momento de más energía es la mañana”.

Historia subida por Jimena Barón a su cuenta de Instagram.

El mal momento de Jimena Barón con su salud: "La muerte"

Recientemente, Barón contrajo un fuerte virus de gripe y estuvo con fiebre durante varios días. Su cuadro fue empeorando tanto que, una vez que se recompuso, confesó que llegó a pensar que iba a morirse. "Iba a esperar a estar bien para aparecer, pero no. Tengo una gripe que pensé los que habían venido a ver los dos primeros shows de Mala Sangre, habían presenciado un momento único antes de mi muerte. Me agarró para el carajo", comenzó Barón en un descargo en sus redes.

Y explicó que su plan era pasar el fin de semana largo con su hijo Momo y su pareja, Matías Palleiro, pero que su cuerpo no se lo permitió. "Matías se fumó a Momo todos los días, yo estaba hecha un bollo, con fiebre, dormí y no tenía noción del tiempo. No podía ayudar con nada. Hace cinco días que tengo fiebre, estoy acá tomando sopa y viendo tele", sumó.

Fue entonces cuando admitió que pensó que moriría: "Hubo un momento de fiebre donde yo estaba pensando cómo hacer para dejarle plata a Matías para que pague el secundario de Momo. Yo estaba pensado en mis ahorros, en si a Momo se los daban antes de los 18. Yo estaba segura que en el balcón estaba la muerte, el de las películas, o sea, si yo la veía, me moría, confirmado. 'Si no la miro, zafo', decía". Afortunadamente, la fiebre le bajó a los pocos días.