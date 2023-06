El alarmante estado de salud de Jimena Barón: "Estaba segura de que estaba la muerte"

Jimena Barón encendió todas las alarmas al contar el mal momento de salud que atravesó durante las últimas horas.

Jimena Barón publicó un alarmante video en sus redes sociales, en el que les contó a sus seguidores los días difíciles que vivió por un problema de salud. La intérprete de La Cobra se mostró muy afectada y explicó que, en medio de su gira Mala Sangre Tour, se enfermó a causa de un fuerte virus. Como consecuencia, estuvo varios días en cama, con una fiebre alta que no cesaba e incluso pensó que podía llegar a morirse.

Jimena mantiene un contacto bastante fluido con sus seguidores en las redes sociales. Por esta razón, les contó el duro momento que vivió durante la semana, cuando contrajo una enfermedad que le canceló todos sus planes y que le arruinó el fin de semana largo. La cantante contó todo esto con lujo de detalles y compartió fotos y videos en los que se la podía ver haciéndose nebulizaciones.

"Iba a esperar a estar bien para aparecer, pero no. Tengo una gripe que pensé los que habían venido a ver los dos primeros shows de Mala Sangre, habían presenciado un momento único antes de mi muerte. Me agarró para el carajo", comenzó Barón. Y agregó que su plan era pasar el fin de semana largo con su hijo Momo y su pareja, Matías Palleiro, con quien iba a celebrar su aniversario. Sin embargo, tuvo que cancelar todo.

"Matías se fumó a Momo todos los días, yo estaba hecha un bollo, con fiebre, dormí y no tenía noción del tiempo. No podía ayudar con nada. Hace cinco días que tengo fiebre, estoy acá tomando sopa y viendo tele", relató. Y sumó que, en un momento, tenía tanta fiebre que se imaginó el peor escenario posible. "Hubo un momento de fiebre donde yo estaba pensando cómo hacer para dejarle plata a Matías para que pague el secundario de Momo. Yo estaba pensado en mis ahorros, en si a Momo se los daban antes de los 18", detalló.

"Después hubo otra noche que tenía esa fiebre que no te baja, y tuve que ir a buscar agua a la cocina... Yo estaba segura que en el balcón estaba la muerte, el de las películas, o sea, si yo la veía, me moría, confirmado. 'Si no la miro, zafo', decía", cerró Jimena. Afortunadamente, al día siguiente les contó a sus seguidores: "Pasé la noche sin fiebre".

El mensaje de Jimena Barón para su novio en su aniversario

El pasado 20 de junio, Jimena festejó su aniversario con su pareja, Matías. Por esta razón, le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales. “No me voy a hacer la capa en relaciones, pero hoy ando celebrando mi aniversario con una persona espectacular, que me respeta, me cuida, me acompaña y me quiere mucho", destacó. "Tengo un compañero hermoso, que siempre se sienta a hablar cuando tenemos un problema, que siempre elige resolver, construir y seguir adelante”, cerró la artista.