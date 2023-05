Una mujer se hizo pasar por Jimena Barón y ella salió al cruce: "Es mio"

La actriz vivió un tenso momento en redes sociales cuando descubrió que una internauta se había estado haciendo pasar por ella.

Jimena Barón protagonizó un tenso momento en redes sociales y reaccionó de forma impensada. La famosa cantante y actriz salió al cruce en Twitter y expuso a una internauta que se hizo pasar por ella con una foto muy peculiar.

Una internauta se volvió viral en Twitter al mostrar una captura de pantalla sacada de un chat que tuvo en su cuenta de Instagram. En la misma se puede ver que el chico le contestó una historia que subió en ropa interior y le pide que lo elimine de su lista de mejores amigos porque tiene novia. La protagonista de la historia compartió la conversación para mostrar la "fidelidad" de su seguidor, pero rápidamente salió a la luz un detalle.

La captura de pantalla se viralizó con tal rapidez que llegó hasta el inicio de Jimena Barón. Allí, la cantante se dio cuenta de algo muy importante: la foto que la chica había subido a sus historias había sido robada de su perfil de Instagram. Al ver que la internauta se había vuelto conocida al hacerse pasar por ella, la intérprete de La Cobra no lo dejó pasar por alto.

"Che ese es mi cu...", escribió Barón en referencia a la imagen que la joven había compartido en sus historias de Instagram. Los fanáticos de la actriz respondieron con rapidez entre risas, pero la autora principal del tweet viral no volvió a aparecer para dar explicaciones al respecto.

Escándalo con Jimena Barón a la salida de América TV: "Codazo en la costilla"

Jimena Barón realizó un contundente posteo a través de sus redes sociales donde se mostró desconcertada por un hecho violento a la salida de América TV. La artista fue a dar una entrevista y cuando se retiró del canal, la interceptaron móviles de distintos programas de espectáculos, pero al negarse a dar notas, recibió comentarios violentos y hasta hubo golpes.

En sus historias de Instagram, Jimena Barón relató un lamentable suceso en la puerta de América TV tras haber estado en la emisión del jueves 18 de mayo de Noche Al Dente, el late night show conducido por Fernando Dente. "La pasé increíble en el programa. Fue una locura lo que pasó a la salida. Una locura total que no sé si recuerdo que me haya pasado en algún momento", expresó.

"Yo freno siempre a dar notas, intento respetar el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista no pactada. Eran las doce y cuarto de la noche y yo sabía que Momo [su hijo] estaba despierto y que no se iba a dormir hasta que yo llegue", precisó. Es por eso que se negó a dar notas, pero al hacer esto, dijo que recibió comentarios fuera de lugar.

"Estaba muy sorprendida de que haya tantas cámaras y les dije con mucho respeto que yo freno siempre pero que esta vez tenía que rajar a casa. Ahí empezó la locura total", señaló. Y detalló: "De repente la buena onda se transforma en que te empiezan a pelotudear y a decir 'dale ¿si hablamos de tu música frenás?' Todo un maltrato, un nivel de violencia...".

No solo eso, sino que reveló que una mujer que forma parte de su equipo de trabajo fue golpeada y el chofer con el que se iba a retirar de América TV también fue increpado. "A Mili que labura conmigo le pegaron un codazo en la costilla y le golpearon el auto al chabón del Cabify que me iba a traer a casa que se fue después a América a hacer una denuncia", soltó con total sorpresa. "Esto amarga una noche que estaba buenísima. Uno va a programas como el de Fer Dente porque va a programas donde no te maltraten. A Mili la golpearon y a mi me recontra forrearon", concluyó.